Traficantii i-au BLOCAT accesul in casa! Ce a patit Maradona dupa ce a ajuns la echipa lui El Chapo din Mexic. E pazit non stop!

Maradona a devenit antrenor la echipa celor mai periculosi traficanti de droguri din Mexic.

Maradona revine in fotbal ca antrenor, la Dorados, echipa sustinuta de cartelul Sinaloa, cel condus de faimosul El Chapo Guzman.

La prezentare, Maradona a vorbit despre problemele sale cu drogurile si a anuntat ca a trecut peste ele.

Mexicanii il platesc cu 150.000 de euro pe luna si are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Echipa din liga a doua nu a castigat niciun meci din primele 6 etape. "E ca si cum as avea un elefant pe umeri", a caracterizat Maradona situatia echipei. "O sa jucam ofensiv, nu ne place apararea, trebuie sa facem spectacol", a promis vedeta argentiniana.

Maradona a avut pretentii mari inainte sa semneze contractul. A cerut ca echipa sa calatoreasca doar cu un avion privat si nu cu curse de linie si autobuz, asa cum se intampla pana acum.

Clubul i-a daruit lui Maradona o ferma de lux in care sa stea, insa vecinii s-au opus ideii de a avea o celebritate langa ei si au blocat accesul camioanelor care aduceau mobila lui Maradona.

Dorados este un club situat langa orasul Culiacan, regiunea Sinaloa, locul celui mai periculos cartel de droguri din Mexic. Traficantii din zona nu au fost incantati de atentia atrasa de Maradona si nu sunt fericiti de presa care a inceput sa apara in zona.

Maradona e pazit in permanenta la hotelul in care sta in aceasta perioada si are un bodyguard care il urmareste peste tot. Argentinianul a semnat un contract pe 11 luni care se va prelungi automat daca va reusi promovarea in prima liga.