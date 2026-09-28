Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Cosmin Contra nu a avut milă de Gică Hagi după cea mai controversată decizie din meciul cu Suedia

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 28 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Cosmin Contra.

Întrebat despre partida cu Bosnia, fostul selecționer a ținut să critice faptul că Gică Hagi a decis să schimbe mai bine de jumătate de echipă. Motivul? Jucătorii nu mai au când să formeze relații de joc.

Cosmin Contra ținut să amintească de absența lui Daniel Bîrligea din lotul partidei cu Suedia. „Guriță” susține că fostul atacant de la FCSB ar fi putut face ceva în careul advers, însă, cel mai probabil, Gică Hagi vede altfel fotbalul față de selecționerii anteriori.

„De asta ziceam de Drăgușin, de Rațiu, sunt jucători care pot duce meciuri din trei în trei zile. Avem opțiuni, dar eu cred că în faza de apărare trebuie să ai unul-doi jucători care să joace, să țină apărarea. Chiar dacă îi bagi pe alții doi, eu cred că trebuie să ai un Drăgușin sau Rațiu.

E clar că, schimbând toată echipa, nu vom mai avea aceeași dinamică de joc. Propunerile care au fost în Suedia, ca sistem de joc, echipa națională nu a jucat niciodată acel sistem.

Îl avem pe Bîrligea! Tu l-ai lăsat acasă pe Bîrligea la meciul din Suedia. Când a ieșit Louis Munteanu, îl bagi pe Bîrligea. Au existat centrări, iar Bîrligea, fiind bătăios în careu, poate ți-ar fi făcut ceva în alea 30 de minute. Tu trebuie să egalezi în Suedia, dar tu joci cu Tănase, care nu e atacant. Așa vede Gică, dar probabil că el vede altceva decât noi. Poate el vrea să schimbe jucătorii de pe posturile pe care au jucat până acum în carieră”, a declarat Cosmin Contra la VOYO SPORT LIVE.