„Nu există mulți atacanți de valoare, sper ca el să revină la națională”. Pe cine vede Cristi Bud în atacul "tricolorilor"

Cristi Bud spune că Claudiu Keșeru (35 ani) poate reintra în circuitul echipei naționale, dacă va avea un randament bun la UTA Arad. Prezența lui "Cleo" în rândul "tricolorilor" l-ar ambiționa și pe George Pușcaș să aibă evoluții mai consistente și să înscrie mai multe goluri, crede acesta.

Crede că Keșeru mai are multe de zis în fotbal

"Nu există foarte mulți atacanți români de valoare. Prin Liga 1 sunt mai mult străini și se improvizează pe acest post. Eu îl aștept pe Claudiu Keșeru, eu cred că mai are multe de spus. Sper să joace la UTA Arad și să-și revină în formă, poate revine la echipa națională. La FCSB nu prea a jucat și are nevoie de jocuri în picioare. Eu cred că poate reveni la pofta de marcat goluri, e un fotbalist bun. Eu cred că e important să fie în lotul naționalei, pentru că prezența sa pare să-l ambiționeze mai mult și pe George Pușcaș. Pe Alibec nu cred, că a trecut de 31 de ani, se mai poate ambiționa doar singur.

De la Pușcaș așteptăm mult mai mult la națională. Are un potențial foarte mare. Eu în cunosc de când avea 16 ani, am jucat împreună la FC Bihor Oradea. Are calități excelente de atacant, dar nu știu ce se întâmplă cu el. Joacă bine la echipa de club, dar la națională nu e la același nivel. Nu e singurul, sunt și alți jucători care nu se regăsesc la echipa națională. Sunt cu totul alți jucători, nu mai dau randamentul pe care îl dau la club.

Spune că tinerii nu au valoare să îi poată "pensiona" pe veteranii de 35-40 de ani

Din punctul meu de vedere, eu mai pot să joc. Cu o pregătire bună de vară, în două-trei săptămâni ajung la un nivel la care pot să joc liniștit. Glumiți că au nevoie de un atacant puternic la echipa națională, dar nu se știe niciodată, au fost surprize și mai mari. Vârsta de 40 de ani devine noua limită de 30 de ani, din trecut.

Din ce în ce mai mulți jucători se îndreaptă spre vârsta aceasta, 35-37-40 de ani, mai ales că nu vin mulți jucători buni din spate. Dacă ar veni mulți jucători buni din urmă, atunci cei de 37-38 de ani ar fi 'pensionați' mai repede. Dacă ești sănătos și te simți bine, de ce să nu joci? Te lași de fotbal o singură dată și nu trebuie să regreți mai târziu, că te-ai grăbit. De asta încerc să joc și eu cât mai mult, cât mă țin picioarele. Picioarele și fizicul, deocamdată, mă țin", a declarat Cristi Bud pentru Sport.ro.

Cristian Bud (37 ani) a jucat ca atacant la Liberty Salonta (2004-2008), Gaz Metan Mediaș (2009, 2011-2012, 2013), CFR Cluj (2010-2011, 2012, 2016-2017, 2019), FC Bihor Oradea (2013), Debreceni VSC (2013), Pandurii Tg. Jiu (2014), Milsami Orhei (2014-2015), ACS Poli Timișoara (2017), Concordia Chiajna (2017-2018), Yverdon Sport (2018), FC Hermannstadt (2019), Turris Turnu Măgurele (2019), Minaur Baia Mare (2020), Dunărea Călărași (2020-2021) și CS Făurei (2022). În palmaresul său se găsesc două titluri în Liga 1 (2009-2010, 2018-2019), două trofee Cupa României (2009-2010, 2015-2016), două Supercupa României (2010) și un titlul de campion în Republica Moldova (2014-2015).

