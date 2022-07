Cristi Bud încă nu a agățat încă ghetele în cui, dar știe ce meserie vrea să aibă când se va retrage din fotbal. Dublu campion cu CFR Cluj și câștigător al campionatului din Moldova, atacantul s-a orientat către funcția de preparator fizic, despre care spune că nu prea atrage foști fotbaliști de nivel înalt. Acesta glumește că a fost un jucător căruia i-a plăcut să își lucreze musculatura în sala de forță, dar nu a stat acolo la fel de mult ca Ciprian Deac, fostul său coleg din Gruia, care este cunoscut ca un împătimit al culturismului.

Are 37 de ani, dar își caută un nou contract

"La Făirei nu am stat decât o lună de zile, nu am fost plătit și am plecat. Acum îmi caut un nou contract. Mai bine în Liga 3, la promovare, decât în Liga 2. Din punctul meu de vedere, mai pot să joc. Cu o pregătire bună de vară, în două-trei săptămâni ajung la un nivel la care pot să joc liniștit. Glumiți că au nevoie de un atacant puternic la națională, dar nu se știe niciodată, au fost surprize și mai mari. Întâi să-mi găsesc echipă.

Vârsta de 40 de ani devine noua 30 de ani, în fotbal. Din ce în ce mai mulți jucători se îndreaptă spre vârsta aceasta, 35-37-40 de ani, mai ales că nu vin mulți jucători buni din spate. Dacă ar veni mulți tineri buni din urmă, atunci cei de 37-38 de ani ar fi 'pensionați' mai repede. Dacă ești sănătos și te simți bine, de ce să nu joci? Te lași de fotbal o singură dată și nu trebuie să regreți mai târziu, că te-ai grăbit. De asta încerc să joc și eu cât mai mult, cât mă țin picioarele. Picioarele și fizicul, deocamdată, mă țin.

Va urma cursurile de preparator fizic la Timișoara

Oricum, mă pregătesc pentru momentul retragerii. M-am înscris la cursurile pentru obținerea licenței C de antrenor, apoi vreau să fac cursul de preparator fizic. Nu foarte mulți foști fotbaliști se îndreaptă spre această carieră. Sunt și mai puțini cei care au jucat fotbal, au jucat la echipe bune, au trofee câștigate și care vor să fie preparatori fizici. Mulți preparatori fizici vin din atletism sau din alte sporturi. Cred că un fost jucător poate înțelege mult mai bine corpul fotbalistului, musculatura și tipul de efort fizic.

Nu mi-am făcut încă planuri. Nu visez să fiu preparator fizic la CFR Cluj sau la echipa națională. Nu mă gândesc așa departe. O iau treptat pe acest drum. Aștept să termin cursul pentru licența C și să îmi iau diploma. După aceea o să fac cursul de preparator fizic. Această specializare se face la FRF (n.r. - în cadrul Academiei Naționale de Fotbal), sau la Timișoara, cu domnul Urican (n.r. - cursul condus de Ciprian Urican, la Centrul Român de Studii Sportiv Educaționale). Eu cred că voi merge la Timișoara. E acolo un profesor respectat, lector la cursurile FRF pentru licențe.

După absolvire, poate lucra la echipe de Champions League

După acest curs, pot fi preparator fizic chiar și în Champions League. Sigur, încă nu mă gândesc la Champions League. Vreau să o iau pas cu pas. După ce devin preparator fizic, mă gândesc să iau o echipă de jos, nu vreau să trec prea repede peste etapele necesare formării profesionale.

Am fost un jucător căruia i-a venit destul de ușor să facă pregătirea fizică, nu a fost un chin. Am făcut și multă sală de forță, m-a ținut în formă și m-a ferit de accidentări. Dovadă că încă mai sunt jucător activ la 37 de ani. Sigur, nu am stat în sala de forță la fel de mult ca Ciprian Deac, care lucrează foarte-foarte mult", a declarat Bud pentru Sport.ro.

Cristian Bud (37 ani) a jucat ca atacant la Liberty Salonta (2004-2008), Gaz Metan Mediaș (2009, 2011-2012, 2013), CFR Cluj (2010-2011, 2012, 2016-2017, 2019), FC Bihor Oradea (2013), Debreceni VSC (2013), Pandurii Tg. Jiu (2014), Milsami Orhei (2014-2015), ACS Poli Timișoara (2017), Concordia Chiajna (2017-2018), Yverdon Sport (2018), FC Hermannstadt (2019), Turris Turnu Măgurele (2019), Minaur Baia Mare (2020), Dunărea Călărași (2020-2021) și CS Făurei (2022). În palmaresul său se găsesc două titluri în Liga 1 (2009-2010, 2018-2019), două trofee Cupa României (2009-2010, 2015-2016), două Supercupa României (2010) și un titlu de campion în Republica Moldova (2014-2015).