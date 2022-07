S-a retras de la naționala României, iar acum a dezvăluit motivul: „A fost normal să iau decizia văzând lucrurile astea!” 

Silviu Lung Jr. (33 ani) s-a retras de la naționala României în anul 2020, după șase ani în care nu a mai apărat poarta „tricolorilor”. Goalkeeper-ul a mai fost convocat, fără însă să fie folosit, ultima convocare a sa fiind meciul cu Spania, din preliminariile Campionatului European, 0-5.

Retragerea sa pare să fi declanșat un „trend” în rândul jucătorilor, fiind tot mai mulți cei care au anunțat că nu își mai doresc să îmbrace „tricolorul”. Ciprian Tătărușanu a fost unul dintre ei, iar recent și Alin Toșca le-a transmis oficialilor Federației același lucru.

Silviu Lung Jr. a dezvăluit de ce s-a retras de la naționala României



Portarul care a rămas liber de contract după despărțirea de Kayserispor a vorbit despre decizia pe care a luat-o, spunând care au fost motivele retragerii. Silviu Lung Jr. nu a fost mulțumit de faptul că nu a primit suficiente minute în tricoul naționalei. Acesta a spus că a preferat să se focuseze pe echipa de club.

„Mereu am fost prezent, la fiecare convocare. În 10 ani, am fost prezent la echipa naţională. Am jucat în doar cinci, şase meciuri, dar mereu am fost prezent, cu mare plăcere mergeam. Doar că în ultimii şase ani n-am mai fost folosit deloc, niciun minut. Văzând aceste lucruri a fost normal să iau decizia şi să mă dedic echipei de club.

Simţi când trebuie să pui stop unui capitol, eu aşa am simţit la momentul respectiv. Niciodată nu m-am supărat pe cineva, nu sunt supărăcios. Trecuse perioada aceea, cred că am luat decizia bună şi m-am concentrat pe echipa de club”, a declarat Silviu Lung Jr. la sptfm.ro.

3 meciuri a jucat Silviu Lung Jr. pentru naționala României.

După meciurile dezastruoase ale naționalei din Nations League au apărut informații conform cărora încă trei jucători și-ar dori să se retragă de la echipa națională. Alexandru Maxim, Vlad Chiricheș și Alexandru Mitriță ar fi fotbaliștii care nu ar mai dori să răspundă convocărilor.