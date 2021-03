"Nu conteaza cat de buni sunteti acum, maine o sa fiti si mai buni!" Mutu, mesaj RAZBOINIC pentru jucatorii sai la ultimul antrenament! Ce le-a transmis

Romania se pregateste de ultimul meci din grupa la Campionatul European de tineret.

'Tricolorii mici' au meci de foc cu Germania U21, iar selectionerul Mutu si-a motivat jucatorii la ultimul antrenament oficial cu un discurs demn de un lider.

Adrian Mutu le-a vorbit din suflet jucatorilor sai, carora le-a transmis ca are incredere in ei, ca ii pot invinge pe nemti si pot obtine a doua calificare consecutiva in fazele eliminatorii la Campionatul European de tineret.

"Maine, ultimul strop de energie baieti, il lasam acolo, si ce o fi o fi, dar va spun eu ca daca il lasati acolo, batem! O sa ii batem! Cand am spus ca o sa ii batem si o sa facem viata grea tuturor, poate nu ati crezut, dar acum e timpul sa credeti.

Maine mai aveti un singur pas de facut, dupa aceea terminam asta cu brio. Lumea deja va apreciaza, dar vor face chapeau in fata voastra pentru ce ati facut. Toata lumea impreuna, asta este spiritul care va caracterizeaza si ma face sa fiu mandru de voi.

Maine vreau, nu numai eu, toata tara sa fie mandra. Avem doar de castigat daca dati totul, nimic de pierdut! Va aduceti-va aminte ce v-am spus: nu conteaza cat de buni sunteti acum pentru ca maine seara o sa fiti si mai buni", a spus Mutu la antrenament.