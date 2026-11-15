Ce jucător a remarcat Mutu după România - Polonia 2-1: "Și-a pus calitățile în valoare"

Alexandru Cicâldău (min. 68) și Dennis Man (min. 72) au marcat golurile României în partida cu Polonia. Oaspeții au lovit prin Adrian Benedyczak, care a redus din diferență în minutul 82.

Discursul lui Mutu după România - Polonia 2-1

Adrian Mutu a avut cuvinte de laudă pentru jucătorii României după duelul cu Polonia. Dennis Man a fost tricolorul remarcat de "Briliant" la finalul partidei:

"Faptul că am câștigat ne dă speranțe, încredere, dar am văzut atitudine bună, de la început până la sfârșit. Atitudinea nu le-a lipsit și a asta a fost cel mai important, au simțit și suporterii asta. Fotbalul ne-a răsplătit. În repriza a doua, parcă ne-am întors la ceea ce am fost în ultimii ani, o echipă care se apără bine și marchează pe contraatac.

Ăsta a fost genul nostru, Man și-a pus calitățile în valoare. Per total, România și-a dorit, am avut și noroc, dar cred că am meritat victoria. Este de remarcat răbdare oamenilor care au fost la stadion, la toate meciurile de acasă, au fost lângă băieți, chiar și astăzi.

M-aș întreba care a fost mecanismul tactic care a produs această victorie. România a abordat meciul diferit, am încercat să avem controlul în prima repriză. Când am produs acele contraatacuri, asta e România, este strategia care ni se potrivește cel mai mult", a declarat Adrian Mutu, pentru Antena 1.