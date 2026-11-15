Ce jucător a remarcat Mutu după România - Polonia 2-1: "Și-a pus calitățile în valoare"

Ce jucător a remarcat Mutu după România - Polonia 2-1: &quot;Și-a pus calitățile în valoare&quot; Nationala Adrian Mutu / Foto Sport Pictures
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a pus la pământ Polonia, scor 2-1, în penultima etapă din Liga Națiunilor.

TAGS:
RomaniaPoloniaAdrian Mutu
Din articol

Alexandru Cicâldău (min. 68) și Dennis Man (min. 72) au marcat golurile României în partida cu Polonia. Oaspeții au lovit prin Adrian Benedyczak, care a redus din diferență în minutul 82.

Discursul lui Mutu după România - Polonia 2-1

Adrian Mutu a avut cuvinte de laudă pentru jucătorii României după duelul cu Polonia. Dennis Man a fost tricolorul remarcat de "Briliant" la finalul partidei:

"Faptul că am câștigat ne dă speranțe, încredere, dar am văzut atitudine bună, de la început până la sfârșit. Atitudinea nu le-a lipsit și a asta a fost cel mai important, au simțit și suporterii asta. Fotbalul ne-a răsplătit. În repriza a doua, parcă ne-am întors la ceea ce am fost în ultimii ani, o echipă care se apără bine și marchează pe contraatac.

Ăsta a fost genul nostru, Man și-a pus calitățile în valoare. Per total, România și-a dorit, am avut și noroc, dar cred că am meritat victoria. Este de remarcat răbdare oamenilor care au fost la stadion, la toate meciurile de acasă, au fost lângă băieți, chiar și astăzi.

M-aș întreba care a fost mecanismul tactic care a produs această victorie. România a abordat meciul diferit, am încercat să avem controlul în prima repriză. Când am produs acele contraatacuri, asta e România, este strategia care ni se potrivește cel mai mult", a declarat Adrian Mutu, pentru Antena 1.

  • Romania polonia liga natiunilor 14112026 21
×
România - Polonia / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Victoria obținută în această seară marchează primul succes oficial pentru Gheorghe Hagi pe banca naționalei.

România încheie în deplasare această ediție din Liga Națiunilor. Elevii lui Gheorghe Hagi vor înfrunta Bosnia-Herțegovina, marți, de la ora 21:45. Dacă vom câștiga la Zenica, putem spera la menținerea în Liga B. Avem nevoie și de un pas greșit al Poloniei, care va juca pe teren propriu cu liderul Suedia.

Clasament

  1. Suedia - 13 pct.
  2. Bosnia&Herțegovina - 8 pct.
  3. Polonia - 4 pct.
  4. România - 3 pct.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
ULTIMELE STIRI
Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională
Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională
Mesajul emoționant a lui Radu Drăgușin, după ce a fost pentru prima oară căpitan la echipa națională: „O onoare”
Mesajul emoționant a lui Radu Drăgușin, după ce a fost pentru prima oară căpitan la echipa națională: „O onoare”
Reacția lui Robert Lewandowski după eșecul Poloniei cu România: „Am introdus haosul în joc”
Reacția lui Robert Lewandowski după eșecul Poloniei cu România: „Am introdus haosul în joc”
Gică Popescu nu s-a ferit de cuvinte după victoria din Nations League: „O descătușare”
Gică Popescu nu s-a ferit de cuvinte după victoria din Nations League: „O descătușare”
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

Reghecampf, în spatele plecării lui MM? „Un șantajist!“. Următorul nume care „tremură“ la FCSB

Reghecampf, în spatele plecării lui MM? „Un șantajist!“. Următorul nume care „tremură“ la FCSB

FCSB i-a retras mașina fotbalistului pentru a-l forța să rezilieze contractul: "Mi-au ordonat și să plec din baza de pregătire"

FCSB i-a retras mașina fotbalistului pentru a-l forța să rezilieze contractul: "Mi-au ordonat și să plec din baza de pregătire"

Gică Hagi a ales echipa de start pentru România - Polonia! Surprize uriașe

Gică Hagi a ales echipa de start pentru România - Polonia! Surprize uriașe

Verdict în cazul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Pedeapsa maximă!“

Verdict în cazul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Pedeapsa maximă!“

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului


Recomandarile redactiei
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională
Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională
Reacția lui Robert Lewandowski după eșecul Poloniei cu România: „Am introdus haosul în joc”
Reacția lui Robert Lewandowski după eșecul Poloniei cu România: „Am introdus haosul în joc”
Victorie România, dar șanse mici să scăpăm de ultimul loc! Cu cine putem juca la barajul din Liga Națiunilor
Victorie România, dar șanse mici să scăpăm de ultimul loc! Cu cine putem juca la barajul din Liga Națiunilor
MM Stoica și Panduru s-au pus de acord după România - Polonia 2-1: "Cel mai bun!"
MM Stoica și Panduru s-au pus de acord după România - Polonia 2-1: "Cel mai bun!"
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Tudor Băluță, prezentat la vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw! Prima reacție
Tudor Băluță, prezentat la vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw! Prima reacție
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!