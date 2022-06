"Ne-a curățat de câteva ori". Adrian Bumbescu a evidențiat greșelile lui Chiricheș. Ce lipsește actualei naționale de fotbal 

După amicalele din luna martie, 0-1 cu Grecia și 2-2 cu Israel, și debutul cu stângul în Liga Națiunilor, 0-2 sâmbătă cu Muntenegru, România lui Edward Iordănescu întâlnește marți, de la ora 21:45, reprezentativa Bosniei, într-un meci care poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe sport.ro.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Adrian Bumbescu a vorbit despre evoluția lui Vlad Chiricheș, dar și despre șansele pe care le are echipa națională în meciul cu Bosnia.

"De ani de zile, uitați-vă în interviurile mele cât de mult am vorbit de acest Chiricheș. Nu vreau să-l critic, dar uitați-vă la el în tot ce face, în toate duelurile... el dă pasa ca să reprimească, să iasă în evidență. Ne-a curățat de câteva ori.

La capitolul atitudine, forță sunt peste noi. Jucătorii trebuie să fie conștienți că le cântă imnul României și să nu se facă de râs. Am avut un trecut frumos și, dintr-o dată, ne scăldăm în mediocritate. Am schimbat 3-4 antrenori și tot dăm vina pe ei. Asta e valoarea lotului. Cauza nu are cum să fie la antrenori. S-a terminat campionatul și ei sunt în vacanță. Trebuie să muști din gazon", a declarat Adrian Bumbescu la PRO ARENA.

Edi Iordănescu anunță schimbări pentru meciul cu Bosnia

"Sunt sigur că nu știu tot, dar știu cât mai mult. Încerc să-mi dau silința să aflu cât mai multe lucruri despre jucătorii Bosniei, la fel cum sunt convins că fac și adversarii noștri. Am văzut meciurile din trecut, din preliminarii, din meciurile amicale. Opinia mea este foarte clară. Bosnia are foarte mult potențial, sunt jucători în lot cu nume mari, cu reputație la nivel internațional și ani buni la un nivel înalt.

Meciul e deschis la orice rezultat, cred că avem capacitatea de a transforma momentul mai slab într-unul bun, dar vom avea o opoziție puternică. Vor fi schimbări în primul 11, asta este clar. Vrem să aducem o energie nouă, plus jucători care sunt mai puțini afectați mental decât cei care au început meciul trecut, vrem să vedem toți jucătorii noștri la treabă. Chiar dacă vom înregistra un rezultat negativ, știm drumul, avem mult de muncă. Mesajul meu e foarte clar. Trebuie să muncim, să muncim și să devenim mai buni. Nu există un plan secund", a spus Edi Iordănescu la conferința de presă dinaintea meciului cu Bosnia.