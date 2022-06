Căpitanul naționalei României este apărat de fostul său coleg de la FCSB, Florin Gardoș, care spune că reacțiile la adresa lui Chiricheș sunt exagerate, iar prestațiile bune avute de-a lungul timpului sub tricolor sunt trecute cu vederea.

Florin Gardoș, deranjat de ce i se întâmplă lui Vlad Chiricheș

Gardoș a încercat, la emisiunea Ora Exactă în Sport, să explice și gafa comisă de Chiricheș la al doilea gol marcat de Muntenegru.

"Nu am vorbit cu Vlad. Oricum, nu pot să zic că am păstrat legătura de-a lungul timpului, ne-am văzut cu diferite ocazii, dar cam atât. A recunoscit și el că a greșit. Ca fundaș central se întâmplă, iar când greșești, se întâmplă imediat.

Mie mi se pare că prea se exagerează cu reacțiile după meci. Dacă ai 73 de meciuri la echipa națională și greșești în 7 dintre ele, 10% greșeli... adică despre meciurile bune se vorbește mai rar.

Mie mi se pare că a făcut o campanie bună pentru Mondial, chiar foarte bună în unele meciuri. Acum, după meciul ăsta, am ajuns să vorbim... că mă apucă un pic nervii. O să ziceți că sunt subiectiv, dar am ajuns să-l facem impostor pe Chiricheș, că a păcălit fotbalul? Hai să fim serioși! Am văzut eu un ziarist de la GSP, care a scris un articol în care l-a făcut impostor și a zis că a păcălit fotbalul. Hai să fim serioși, dacă ajungem la nivelul ăsta...

Nu știu ce a fost la acea fază. Cred că am pățit și eu într-un meci cu U Cluj, când eram la FCSB. Probabil i-a rămas puțin mingea în spate, a simțit mâna adversarului, a căzut și asta a fost. Se gândea că poate să fie un fault acolo. E clar că a fost o greșeală mare. Omul a ieșit după meci și și-a asumat-o. Ok, a greșit, și-a asumat greșeală, dar reacțiile de după mi s-au părut exagerate", a spus Florin Gardoș, la emisiunea Ora exactă în Sport, de la Pro Arena.