Tricolorii se situează pe locul trei în Grupa H a preliminariilor cu șase puncte. România e la trei lungimi în spatele Austriei, ocupanta poziției secunde, care are un meci în minus, și la șase puncte în spatele liderului Bosnia, cu care e la egalitate de meciuri.



Naționala României, susținută de un fost mare campion în Serie A: ”Sper să vă calificați la Mondial, Lucescu e extraordinar”



Javier Zanetti, fost mare internațional argentinian și o legendă în Serie A, este în prezent vicepreședinte la Inter Milano. El a evoluat pentru ”nerazzurri” în perioada 1995-2014, iar Mircea Lucescu, selecționerul României, i-a fost antrenor pentru 17 meciuri în sezonul 1998/99.



Zanetti speră ca naționala condusă de ”Il Luce” să se califice la turneul final din 2026 din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canad. Argentinianul l-a descris pe Lucescu drept ”un antrenor grozav”.



”Lucescu este un antrenor grozav. Sper ca România să reușească să se califice la următorul Mondial. Pentru că merită ca națiune și pentru că Mircea merită, pentru tot ceea ce știe despre fotbal.



Îmi amintesc de antrenamentele lui, mereu cu mingea, era cu mult înaintea multora.



Și apoi, frumos era că tot ce făceam într-o săptămână, făceam și în meciuri. Era o persoană directă, onestă, loială, cu o mare cultură fotbalistică. Am amintiri minunate cu el”, a spus Javier Zanetti, citat de TuttoMercatoWeb.

