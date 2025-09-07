FCSB 2 și Dinamo 2 au reapărut în Liga 3, grație invitației din partea Federației Române de Fotbal.

Cele două echipe satelit ale marilor rivale din Superligă sunt adversare în Seria 3, din care s-au disputat până acum două etape.

Dinamo 2, care joacă cu juniori născuți în 2008, a debutat cu victorie, 4-2 pe Romprim cu Axiopolis Cernavodă (Drăghia, D. Savu, D. Lazăr, Pângă, respectiv Dane, Ursache).

Dinamo 2 și FCSB 2, parcurs identic



În a doua rundă, ”câinii” cei mici au pierdut sâmbătă cu 0-3 la Gloria Băneasa (Burnaz, Filip, Sin), într-un meci în care însă a jucat un fel de formație de rezerve Dinamo 3, pentru că titularii de drept din Liga 3 au evoluat la prima echipă a lui Zeljko Kopic în amicalul 2-0 cu CS Dinamo din Liga 3.

De cealaltă parte, FCSB 2 a început și ea cu o victorie, 2-1 la Progresul Fundulea (Tătaru, L. Ilie, respectiv I. Voicu), pentru ca în cea de-a doua etapă să piardă pe teren propriu, Baza ARCOM din Berceni, în fața lui Înainte Modelu, 0-2 (D. Gheorghe, McCarthy).

Ambele goluri au venit în minutele de prelungire din cele două reprize, 45+2 și 90+3!

De altfel, Înainte Modelu este lider, la golaveraj, în serie.

