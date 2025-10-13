Bosniacii anunță infernul pentru România la Zenica: "Toată țara va fi în picioare!"

După ce România a învins Austria, scor 1-0, calculele pentru calificare s-au schimbat semnificativ. Austriecii nu mai sunt atât de siguri de primul loc, iar Bosnia și România par să se îndrepte către o luptă crâncenă pentru locul secund, una care s-ar putea decide chiar la golaveraj.

Reacția presei din Bosnia și Herțegovina după ce România a învins Austria



Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, este programat duelul Bosnia - România, din penultima rundă a preliminariilor. Meciul se va juca pe Bilino Polje Stadium din Zenica, o arenă cu o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri, iar bosniacii anunță o atmosferă incandescentă.



"Toată țara va fi în picioare la meciurile din noiembrie", scriu jurnaliștii bosniaci de la SportSport, înaintea meciurilor pe care "Dragonii" le au de disputat cu România (15 noiembrie, acasă) și Austria (18 noiembrie, deplasare).



"Cu două victorii suntem la Cupa Mondială", mai notează bosniacii, care speră acum inclusiv la locul 1, după ce au beneficiat de victoria României în fața liderului Austria.



"E clar că mai întâi trebuie să batem România la Zenica. Vom întâlni o echipă foarte motivată, aflată și ea teoretic în lupta pentru primul loc. În plus, românii vor căuta revanșa după ce au pierdut la București contra noastră, 0-1. Pentru noi este bine că România are asigurată prezența la baraj datorită Ligii Națiunilor.



Dacă învingem România, fără îndoială vom avea parte de un adevărat spectacol la Viena. Va fi un duel direct pentru primul loc în grupă și calificarea directă la Cupa Mondială.



Din nefericire, după aceste meciuri vedem cât de mult ne-a costat egalul cu Cipru. Am fost ajutați însă de victoria românilor, care ne ține în joc pentru primul loc, iar totul este în mâinile noastre", a mai scris presa din Bosnia.

