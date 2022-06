”N-am venit la națională ca să-mi stric cariera”. Edi Iordănescu e supărat după primul meci oficial ca selecționer

”Tricolorii” au pierdut la Podgorica, după o partidă în care nu au contat pe plan ofensiv și au încasat două goluri după două gafe ale lui Vlad Chiricheș, care și-a asumat responsabilitatea pentru acest eșec.

Iordănescu i-a luat tare pe jucătorii săi după acest meci și așteaptă o schimbare de atitudine din partea acestora pentru meciul cu Bosnia.

Muntenegru - România 2-0 | Edi Iordănescu: ”N-am venit la națională ca să-mi stric cariera”

„Am primit cât am meritat, nu vreau să fac o evaluare acum, dar clar lucrurile nu au funcționat. Am pierdut dueluri, am făcut o primă repriză în care n-am reușit să controlăm jocuri, să generăm acțiuni. Am putut să alergăm, să ne mișcăm, dar în repriza a doua ne-am pierdut forța fizică, organizarea defensivă.

Eu n-am venit la echipa națională să-mi stric cariera, am venit să fac performanță și am încredere în continuare în grupul de jucători. Trebuie să schimbăm lucrurile față de trecut, doar așa avem o șansă pentru progres.

Altfel, o să vorbim de o campanie ratată, de alt selecționer și o luăm de la capăt cu aceleași concluzii. Cu siguranță că așteptam alt angajament, altă energie. Nu trebuie să ne ascundem de vorbe, am intrat foarte timorați. Sunt jocuri internaționale și asta înseamnă fotbalul internațional. Vorbim de o grupă în care trebuie să ne construim o anumită identitate, să reușim să fim mai eficienți, mai pragmatici. Ai o oportunitate și o valorifici!

E un moment în care toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să acceptăm realitatea. Sunt supărat, sunt nervos, sunt ”la cald”, încerc să fiu atent la mesajele pe care le dau. Dar de aici până la a ceda, e o distanță mare! (n.r. - accidentarea lui Cristea) Am înțeles că este destul de grav, există riscul să fie o accidentare de durată”, a spus Edi Iordănescu, la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, România ocupă ultimul loc în grupa din Liga B, cu zero puncte. Muntenegru este lider, iar pe locurile doi, respectiv trei, sunt Finlanda și Bosnia, care au remizat în meciul direct, scor 1-1.

România se va deplasa în Bosnia pentru următoarea partidă, iar apoi va juca două meciuri ”acasă”, în Giulești, cu Finlanda și Muntenegru.

Programul meciurilor din iunie din Liga Națiunilor:

Marți 7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia și Herțegovina - România

Sâmbătă 11 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Finlanda

Marți 14 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Muntenegru