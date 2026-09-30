Ce lovitură! 1,5 milioane de euro pentru „Noul Hagi” din Turcia

Ce lovitură! 1,5 milioane de euro pentru „Noul Hagi” din Turcia Fotbal extern
SPORT.RO
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„Noul Hagi” din Turcia a primit o veste importantă.

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Iustin Doicaru
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După ce a avut evoluții apreciate în startul sezonului din SuperLiga, Iustin Doicaru a prins un transfer important în Turcia, la Rizespor. Farul Constanța a încasat nu mai puțin de 1,5 milioane de euro în urma mutării.

1,5 milioane de euro pentru „Noul Hagi” din Turcia

Suma a fost una importantă, având în vedere că fotbalul românesc vinde, din păcate, pe sume din ce în ce mai mici. Totuși, vârsta atacantului (19 ani) a avut un cuvânt important de spus.

Dacă fotbaliștii plecați din SuperLiga au probleme de adaptare după ce schimbă mediul, acest lucru nu se poate spune și despre Iustin Doicaru. Fotbalistul format de Farul Constanța a reușit deja să marcheze și să ofere o pasă decisivă la noua sa echipă.

Forma bună arătată atât în SuperLiga, cât și în Turcia a fost remarcată și de experții de la Transfermarkt. În cea mai recentă actualizare a cotelor de piață, Iustin Doicaru a cunoscut o creștere de 1,4 milioane de euro.

Mai exact, valoarea de piață a internaționalului U21 atinge în prezent 1,5 milioane de euro. Fiind format de Gică Hagi, Iustin Doicaru a fost deja supranumit „Noul Hagi” de jurnaliștii turci.

  • 4 meciuri, un gol și o pasă decisivă a adunat atacantul la Rizespor
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Ciprian Marica, prima reacție după transferul lui Doicaru la Rizespor

Sport.ro a purtat un dialog cu Ciprian Marica, acționarul minoritar de la Farul, despre transferul lui Iustin Doicaru. Fostul internațional a confirmat suma de transfer de 1,5 milioane de euro, însă aceasta ar putea fi mai mare, în contextul în care atacantul are diverse bonusuri realizabile în contract.

Totuși, Ciprian Marica a mărturisit că l-ar mai fi păstrat pe Doicaru, deoarece ar fi putut fi vândut chiar pentru 5 milioane de euro. În ciuda acestui fapt, Farul dorește să rămână un club sustenabil, iar fiecare ban intrat în conturi este important.

„Știu că erau discuții destul de avansate. Suma e în jur de 1,5 milioane de euro, plus procente și bonusuri realizabile. Se va ajunge la o sumă mai mare.

Dacă mă întrebi personal, dacă jucătorul mai era ținut, putea fi vândut chiar cu 5 milioane de euro. Aceasta este suma vehiculată pentru anumiți atacanți din România, doar că ei deja au o vârstă, au ajuns la apogeu, au demonstrat ce pot, iar cluburile cer 5 milioane de euro.

Pentru Doicaru, care are 19 ani, care abia a „ridicat capul” și a demonstrat că are potențial, puteam obține o sumă mult mai mare. Clubul trebuie să rămână sustenabil, să își respecte angajamentele, astfel că nu ne permitem să riscăm ceva. Noi am fost întotdeauna prudenți, nu ne-am întins mai mult decât ne-a fost plapuma. Trebuie să mai aducem jucători și, dacă e posibil, să mai și plece”, a declarat Ciprian Marica pentru Sport.ro.

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