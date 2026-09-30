Ce lovitură! 1,5 milioane de euro pentru „Noul Hagi” din Turcia

După ce a avut evoluții apreciate în startul sezonului din SuperLiga, Iustin Doicaru a prins un transfer important în Turcia, la Rizespor. Farul Constanța a încasat nu mai puțin de 1,5 milioane de euro în urma mutării.

1,5 milioane de euro pentru „Noul Hagi” din Turcia

Suma a fost una importantă, având în vedere că fotbalul românesc vinde, din păcate, pe sume din ce în ce mai mici. Totuși, vârsta atacantului (19 ani) a avut un cuvânt important de spus.

Dacă fotbaliștii plecați din SuperLiga au probleme de adaptare după ce schimbă mediul, acest lucru nu se poate spune și despre Iustin Doicaru. Fotbalistul format de Farul Constanța a reușit deja să marcheze și să ofere o pasă decisivă la noua sa echipă.

Forma bună arătată atât în SuperLiga, cât și în Turcia a fost remarcată și de experții de la Transfermarkt. În cea mai recentă actualizare a cotelor de piață, Iustin Doicaru a cunoscut o creștere de 1,4 milioane de euro.

Mai exact, valoarea de piață a internaționalului U21 atinge în prezent 1,5 milioane de euro. Fiind format de Gică Hagi, Iustin Doicaru a fost deja supranumit „Noul Hagi” de jurnaliștii turci.