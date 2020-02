ANALIZA | Multi “tricolori” si-au schimbat echipele, altii se pot transfera in perioada urmatoare

In aceasta iarna, fotbalistii nationalei incearca sa ajunga la echipe unde au sansa sa joace, pentru a ramane in atentia noului selectioner, Mirel Radoi.

Pana la meciul de baraj cu Islanda, care se va disputa pe 26 martie, multi jucatori eligibili isi vor schimba echipele cu care au terminat anul 2019. La indemnul noului staff tehnic al nationalei, jucatorii selectionabili incearca sa isi gaseasca echipe unde sa poata evolua cat mai mult.

„Sunt jucatori care au fost convocati si care s-ar putea sa nu fie acum, pentru ca sunt unii care vin la nationala doar pentru a bifa o selectie si nu mai arata ca pot face parte din echipa nationala. Sunt prea egoisti si nu vor mai fi la lot. Referitor la jucatorii care nu joaca la club, gandurile mele sunt impartite. Sunt jucatori care nu evolueaza la club, dar care nu pot lipsi de la nationala. Ciprian Tatarusanu este unul dintre ei. Faptul ca mai avem sanse de calificare la Euro 2020 i se datoreaza si lui. Nu are cum sa nu fie in lot. Nu inseama ca toti care vor fi convocati trebuie sa joace constant la club, dar acesta e un criteriu important dupa care ne ghidam atunci cand trimitem convocarile”, a declarat selectionerul Mirel Radoi.

Jucatori care si-au schimbat echipele in aceasta iarna:

Andrei Radu - de la Genoa (Italia L1) la Parma (Italia L1)

Costel Pantilimon - imprumutat, de la Nottingham Forest (Anglia L2) la Omonia Nicosia (Cipru L1)

Romario Benzar - imprumutat, de la Lecce (Italia L1) la Perugia (Italia L2)

Cristian Sapunaru - de la Denizlispor (Turcia L1) la Kaiserispor (Turcia L1)

Alexandru Pascanu - imprumutat, de la CFR Cluj la FC Voluntari

Cristian Manea - de la FCSB la CFR Cluj

Cristian Ganea - imprumutat, de la Athletic Bilbao (Spania L1) la Viitorul Constanta

Iasmin Latovlevici - de la Bursaspor (Turcia L2) la Kisvarda (Ungaria L1)

Tudor Baluta - imprumutat, de la Brighton (Anglia L1) la ADO Den Haag (Olanda (L1)

Ianis Hagi - imprumutat, de la Genk (Belgia L1) la Glasgow Rangers (Scotia L1)

Dan Nistor - de la Dinamo la CS “U” Craiova

Alexandru Maxim - imprumutat, de la Mainz 05 (Germania L1) la Gaziantep FK (Turcia L1)

Alexandru Chipciu - de la Anderlecht (Belgia L1) la CFR Cluj

Ce alti fotbalisti se mai pot transfera in perioada urmatoare:

Silviu Lung jr. - poate ajunge de la Kayserispor (Turcia L1) la Besiktas (Turcia L1), presa turca dand mutarea ca iminenta

Florin Nita - poate pleca de la Sparta Praga, unde antrenorul il prefera pe mai tanarul Milan Heca. Ar putea reveni la FCSB, unde se cauta un portar cu experienta

Ciprian Tatarusanu - cel mai probabil se va desparti de Olympique Lyon, dupa ce oficialii clubului au fost iritati de cererile publice de a fi titular in locul lui Anthony Lopes

Alin Tosca - fundasul lui Gaziantep FK are oferte din Italia si mutarea se poate concretiza in urmatoarele luni

Ionut Nedelcearu - presa din Italia a scris ca fundasul lui Ufa va ajunge la Brescia, in Serie A, sub forma de imprumut pana in vara, cu drept de cumparare pentru 3.5 milioane de euro

Ionut Rus - fundasul poate fi imprumutat de Fehervar (Ungaria L1), dupa ce nu a fost titular decat in 6 meciuri in campionatul maghiar. Exista oferte din Romania, Ungaria si Rusia

Razvan Marin - mijlocasul si-a pierdut locul de titular la Ajax, iar imprumutul la Club Brugge a cazut momentan. Ar putea fi imprumutat in Olanda sau Belgia sau vandut definitiv in Italia, de unde a existat interes pentru el

Alexandru Cicaldau - CS „U” Craiova ar fi refuzat oferte concrete din Belgia si Italia pentru el, iar clubul cere cel putin 7 milioane de euro

Constantin Budescu - este dorit de FCSB, CFR Cluj si Gaziantep FK

George Puscas - atacantul nu se simte confortabil la Reading, in liga a doua engleza, pentru el existand interes de la Parma, Lecce sau Benevento

Gicu Grozav - evolutiile bune de la Kisvarda i-ar putea aduce un transfer la Ferencvaros, liderul campionatului maghiar

Valentin Mihaila - este urmarit de mai multe echipe din Europa, printre care Ajax Amsterdam si Steaua Rosie Belgrad, dar clubul cere cel putin 5 milioane de euro in schimbul sau

Nicusor Bancu - este urmarit de cluburi din SUA

Cine ramane sigur pe loc pana la vara:

Dragos Grigore, Cosmin Moti, Claudiu Keseru (toti, Ludogoret Razgrad, Bulgaria L1), Mihai Bordeianu, Adrian Paun, George Tucudean, Ciprian Deac, Andrei Burca (toti, CFR Cluj), Iulian Cristea, Florinel Coman, Dennis Man (toti, FCSB), Vlad Chiriches (Sassuolo, Italia L1), Florin Stefan (Sepsi Sf. Gheorghe), Paul Anton (Krylia Sovetov Samara, Rusia L1), Dorin Rotariu (Astana, Kazahstan L1), Florin Andone (Galatasaray, Turcia L1), Andrei Ivan (CS „U” Craiova), Denis Alibec (Astra Giurgiu), Alexandru Mitrita (NY City, SUA L1), Vasile Mogos (Cremonese, Italia L2), Nicuesor Stanciu (Slavia Praga, Cehia L1)