Simeone vrea sa detoneze bomba pe piata transferurilor! Incearca sa transfere un star de la PSG

Atletico vrea sa-si imbunatateasca atacul. Simeone nu se multumeste cu Diego Costa.

Situatia lui Cavani la PSG este destul de complicata dupa ce relatia dintre el si Neymar s-a deteriorat, iar Mbappe pare sa fie de partea fotbalistului trecut pe la Barcelona.

Fotbalistul in varsta de 31 de ani mai are contract cu PSG pana in 2020 si mai multe cluburi importante din Europa sunt pe urmele jucatorului din Uruguay. Printre acestea se numara si Napoli sau Atletico Madrid.

Atletico l-a mai dorit pe Cavani in trecut, dar sefii formaitiei din Madrid s-au lovit de refuzul conducerii lui PSG si au mers pe mana lui Diego Costa.

Dupa ce PSG a refuzat sa-l lase pe Cavani la Atletico, nici formatia lui Simeone nu l-a lasat pe Felipe Luis in Franta la Paris, iar relatile dintre cele doua cluburi nu par sa fie cele mai bune.

Acum pare momentul oportun pentru Cavani sa ajunga la Atletico avand in vedere ca sefii lui PSG trebuie sa gestioneze situatia complicata dintre oamenii de atac ai campioanei din Ligue 1.

In plus, la Atletico evolueaza si doi coechipieri din nationala lui Cavani. Godin si Gimenez ar putea sa-l convinga pe fostul fotbalist de la Napoli si Palermo sa semneze cu echipa antrenata de Simeone.