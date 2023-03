Andrei Ivan, winger-ul celor de la Universitatea Craiova, se află într-o formă extrem de bună la echipa din Bănie. A reușit să marcheze 10 goluri în sezonul regulat, însă Edward Iordănescu a ocolit convocarea fotbalistului oltenilor pentru cele două confruntări.

Motivul pentru care Andrei Ivan nu a fost convocat la națională. Dezvăluirea lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a vorbit despre conjunctura în care se află Andrei Ivan și a evidențiat că neconvocarea nu vine după o posibilă ceartă, ci în urma unei presupuse probleme medicale.

„(n.r. despre Andrei Ivan) E o doză infimă de adevăr. Au fost multe zvonuri cum că s-a certat cu cineva. Nu s-a certat cu nimeni. Ivan a avut o problemă la gleznă, a jucat cu injecții. Doctorul a zis că o să vedem. Edi n-a vorbit cu Ivan, n-a vorbit cu Mitriță. După acest episod, el, împreună cu Mitriță, au aflat că nu sunt în lotul de 25. Asta este istoria pe care eu am reconstituit-o de la Andrei și de la doctor.

În săptămâna premergătoare acestei acțiuni, din partea staff-ului naționalei, ni s-a comunicat că Vătăjelu și Ivan ar putea fi convocati. Acest mesaj a venit de la secunzi, de la medic. E normal să nu îl fi convocat pe Bogdan. Sperăm să îl recuperăm până la meciul cu CFR.

Din acel moment, Andrei Ivan nu a mai discutat cu nimeni. Eu am spus că nu ai cum să te lipsești de Ivan în condițiile în care nu mai aveai niciun vârf. În acel moment, am avut toți jucătorii Universității Craiova, Crețu, Mitriță. Mitriță nu a avut o discuție cu Edi, în condițiile în care eu am reproșat că dacă vorbești cu Olaru, același lucru trebuie să îl faci cu toți. Am acuzat o lipsă de egalitate”, a spus Rotaru, potrivit Digi Sport.

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0); FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Mario Camora (CFR Cluj, 9/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0); ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), George Pușcaș (Genoa | Italia, 34/10).

Programul grupei României