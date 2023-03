Mihai Rotaru a dezvăluit adevărul despre datoriile pe care le are Universitatea Craiova: "Duce exact la 20 de milioane"

Patronul oltenilor a explicat care sunt motivele pentru care există aceste datorii și cum ar fi putut fi rezolvate.

"Eu nu sunt pe pierdere, clubul e în pierdere! Sunt mai mult de 14 milioane, pentru că doar anul acesta au mai venit 3 milioane din decembrie până acum, ca să acoperim pierderea.

Plus dacă luați diferențele, pentru că marea majoritate sunt datorii istorice ale clubului către mine. Și atunci cursul euro de 4 lei, 4,2! Așa că datoria consolidată în euro este mai mare. Duce exact la 20 de milioane, cum am spus eu", a declarat Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.

A refuzat oferte de milioane pentru trei jucători



"Au existat oferte: Andrei Ivan 3,1 milioane, Ștefan Bairam 4,5 milioane, Markovic 3,8 milioane. Am avut oferte în vara anului trecut și o să vă spun exact cum a fost gândirea. Ofertele cumulate depășeau 11-12 milioane de euro, deci am fi acoperit pierderea de 5 milioane și am fi făcut și profit de vreo 7 milioane.

Dar noi am mers până în play-off-ul Conference League și știți foarte bine că am avut ghinion și am fost eliminați la penalty-uri, în condițiile în care am condus în prelungiri în minutul 115. Și atunci noi am luat hotărârea la vremea respectivă să nu vindem nimic. După ce nu ne-am calificat am zis: OK, ce facem acum? Nu vindem anul ăsta!", a explicat patronul oltenilor.