MOMENT CUTREMURATOR dupa victoria FANTASTICA in fata Angliei! Eroul Ionut Radu a izbucnit in lacrimi. Omagiu pentru sora sa care a murit la numai 14 ani

Ionut Radu a tinut sa-i omagieze memoria surorii sale Ema, decedata in 2006 la doar 14 ani.

Radu a dus in fata suporterilor un tricou imprimat cu chipul fetei, alaturi de care erau trecute doua mesaje: "Iti datorez totul. Te iubesc, Ema".

Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor in trecut, mama lui Radu a vorbit despre legatura existenta intre jucatorul de la Genoa si sora sa dincolo de limitele fizice: "Andrei simte ca Ema este ingerul lui pazitor. Se roaga mereu pentru ea, iar pe sub echipamentul de joc poarta intotdeauna un tricou imprimat cu poza ei. La un meci cu Academia Hagi eram in spatele portii, iar Ianis se pregatea sa execute un penalty. Andrei s-a intors spre mine, s-a inchinat si mi-a zis: Ema e sus si ma vegheaza. Voi apara. A parat sutul, apoi mi-a zis ca a simtit ca a fost o alta man ain carea mingii!"