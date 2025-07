La partida cu Cipru, Nicolae Stanciu, căpitanul obișnuit al naționalei, a fost suspendat, iar banderola a ajuns pe brațul lui Andrei Rațiu. Întrebat dacă Răzvan Marin a fost nemulțumit de acastă decizie, Mircea Lucescu a surprins, spunând că Stanciu ar fi fost cel care a pus la îndoială decizia sa.

Mircea Lucescu: "Stanciu m-a întrebat de ce e Rațiu căpitan"



În plus, Lucescu spune că a vrut să transmită un semnal potrivit căruia este gata să schimbe căpitanul echipei naționale. Pentru moment, Nicolae Stanciu va rămâne însă cu banderola.



"Nu Răzvan Marin a fost nemulțumit că Rațiu a primit banderola, ci căpitanul echipei (n.r - Stanciu), dar asta decid eu. Stanciu nu juca și a venit la mine. A zis: 'Mister, dar de ce Rațiu?'. Pentru că așa am decis eu! Eu consider că este cel mai reprezentativ jucător al acestei echipe și am nevoie de o figură internațională, care să atragă atenția. Acel jucător trebuie să dea un exemplu tuturor celorlalți. Pentru moment, este el. După, vedem ce va întâmpla. Nu e nimic bătut în cuie.



Stanciu nu juca în acel meci. Nu e sigur că va fi căpitanul echipei în continuare. Dacă l-am pus pe Rațiu și nu pe al doilea sau al treilea, înseamnă că eu încerc să schimb puțin. Deocamdată, Stanciu e cel mai reprezentativ, e sufletul acestei echipe, dar pentru mine nu e de ajuns asta. Dincolo de entuziasmul lor, am nevoie de rațiune, de disponibilitate, de relaționare între ei. Am nevoie mai mult din punct de vedere profesional", a spus Mircea Lucescu, la Digisport.