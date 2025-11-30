Deși a spus pas invitației de a zbura peste ocean pentru tragerea la sorți, selecționerul nostru e gata să intre în "bârlogul" adversarilor, potrivit GSP. "Il Luce" merge la Istanbul pentru a vedea pe viu derby-ul incendiar dintre Fenerbahce și Galatasaray.



România are în față un examen teribil în semifinalele barajului european, unde va întâlni chiar Turcia. Experimentatul tehnician a decis că cea mai bună strategie este analiza la fața locului, așa că va asista din tribune la încleștarea giganților din Super Lig, programată pe 1 decembrie. Este ocazia perfectă pentru a diseca jocul elevilor lui Vincenzo Montella sub presiune maximă.



Miza deplasării este una clară: monitorizarea internaționalilor turci. La ultima reprezentație din preliminarii, remiza 2-2 cu Spania, selecționerul italian al Turciei a aruncat în luptă din primul minut trei piese grele de la cele două rivale (Soyuncu, Kahveci și Yilmaz), păstrând alți patru pe banca de rezerve. Lucescu vrea să vadă forma acestora într-un meci cu miză uriașă, nu doar din înregistrări video.



De ce a evitat Lucescu zborul spre Washington



Prezența lui Lucescu pe Bosfor vine la scurt timp după ce a anunțat Federația că nu va face deplasarea la Washington pentru tragerea la sorți a grupelor Mondialului. Motivul este unul cât se poate de obiectiv și ține de starea de sănătate a antrenorului.



Surse din cadrul FRF au dezvăluit că "Il Luce" a considerat că un zbor de 12 ore ar fi mult prea solicitant pentru fizicul său, mai ales după intervențiile chirurgicale suferite recent. "Sunt operat de coxartroză la ambele șolduri, ar fi efectiv un efort ieșit din comun să merg până în SUA doar pentru tragerea la sorți", ar fi spus selecționerul.

