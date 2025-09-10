Becali și Lucescu au vorbit la Fanatik, iar selecționerul i s-a adresat direct finanțatorului de la FCSB: "Gigi, care e plângerea ta în legătură cu meciul de ieri?".

Mircea Lucescu și Gigi Becali, confruntare în direct, la o zi după Cipru - România 2-2



Gigi Becali a replicat spunând că nu înțelege de ce Ștefan Baiaram sau Alexandru Mitriță nu au prins niciun minut în Cipru: "Eu n-am nicio plângere. Eu am zis că față de Lucescu nu pot vorbi pentru că a fost cel mai mare și nu știu dacă se va mai naște antrenor ca el în România. Dar singurul lucru pe care îl pot reproșa, dacă îmi permiți, e că Mitriță sau Baiaram sunt cei mai buni jucători ai României".

Lucescu a explicat ulterior de ce nu i-a folosit pe Baiaram sau Mitriță. Despre jucătorul Universității Craiova a spus că ar fi foarte prea devreme pentru a-l arunca într-un meci decisiv, iar despre fotbalistul care evoluează în China susține că nu face faza defensivă.

Mircea Lucescu: "Mitriță neglijează complet apărarea, nu îl interesează"

"Am discutat cu Baiaram și îl văd ca pe un viitor component al naționalei pe o perioadă foarte lungă. Era greu ca într-un astfel de meci decisiv să pui presiune asupra unui jucător tânăr, care nici măcar la Europeanul de tineret n-a fost. Dar e un jucător senzațional, care îmi place enorm de mult.



În legătură cu Mitriță, sigur că Mitriță ia ochii pentru că e foarte tehnic și care poate să aducă în joc momente importante, dar trebuie să luăm și partea cealaltă. Aleargă foarte puțin și crede că fotbalul se joacă doar cu mingea. Cu mingea, un jucător are doar două minute pe teren.



Mitriță a intrat câteva meciuri foarte bine, la început, dar la meciul cu Canada, fundașul pe care îl avea era la câțiva metri de el. Faza de apărare nu o interpretează decât din prisma talentului lui. La meciul cu Austria, a venit în spate, a pierdut o minge, am rămas 4 contra 2. Partea de apărarea o neglijează complet, nu îl interesează, iar un astfel de jucător e extrem de periculos pentru jocul din apărare al echipei. În toate antrenamentele, el aleargă cu 2-3 kilometri mai puțin decât primul, care e Șut. El are nevoie ca echipa să joace pentru el. În schimb, pe Baiaram era greu să-l împingi într-un astfel de joc decisiv", a explicat Lucescu.

