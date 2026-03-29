Ambele naționale au pierdut primul baraj de calificare la Cupa Mondială. România a pierdut la Istanbul în fața Turciei, scor 0-1, în timp ce Slovacia a cedat în fața naționalei din Kosovo, scor 3-4.

Milan Skriniar a cerut Federației Slovace să îi prelungească contractul lui Francesco Calzona

Astfel, Turcia se va înfrunta cu Kosovo pentru un bilet la Mondial, în timp ce Slovacia și România se vor duela într-un meci amical.

Tricolorii merg la Bratislava fără Mircea Lucescu. Legendarului antrenor i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale de la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia și a fost internat de urgență la Spitalul Universitar.

În așteptarea meciului, slovacii au vorbit despre viitorul lui Francesco Calzona, selecționerul primei reprezentative din Slovacia. Italianul se află la final de contract cu federația din Slovenia, însă jucătorii insistă ca Francesco Calzona să continue pe banca tehnică. Totuși, federalii slovaci iau în considerare ratarea calificării la Campionatul Mondial, dar și salariul uriaș pe care Calzona îl încasează lunar.

Antrenorul încasează 70.000 de euro lunar, iar echipa sa tehnică încasează alte 44.000, în total costurile ridicându-se la 114.000 de euro lunar.

Milan Skriniar, starul Slovaciei, a cerut public ca selecționerul să rămână la echipă: ”Fie că vorbesc doar eu sau că vorbim toți, simțim și știm ce ne-au oferit antrenorul și staff-ul său de-a lungul anilor. Cum ne-am dezvoltat în fotbal și cum am reușit să concurăm chiar și cu cele mai bune echipe europene. Noi suntem cu siguranță alături de antrenor și de staff-ul său”.