România întâlnește Austria, într-un meci din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Teodor Ilincăi a interpretat superb imnul României

Teodor Ilincăi a fost cel care a interpretata imnul României înaintea duelului cu Austria de pe Arena Națională.

Tenorul a reușit să conecteze tribunele cu jucătorii și a oferit un moment inedit înaintea unui meci crucial pentru naționala lui Mircea Lucescu.

