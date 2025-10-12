GALERIE FOTO Interpretare superbă a imnului României înaintea partidei cu Austria

Interpretare superbă a imnului Rom&acirc;niei &icirc;naintea partidei cu Austria Nationala
Partida România - Austria se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

RomaniaAustriaMircea LucescuImn
România întâlnește Austria, într-un meci din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Teodor Ilincăi a interpretat superb imnul României

Teodor Ilincăi a fost cel care a interpretata imnul României înaintea duelului cu Austria de pe Arena Națională.

Tenorul a reușit să conecteze tribunele cu jucătorii și a oferit un moment inedit înaintea unui meci crucial pentru naționala lui Mircea Lucescu.

Sursă foto: Antena 1

Echipele de start din România - Austria:

  • România: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea
  • Rezerve: Târnovanu, Sava - Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Fl Tănase, Moruțan, Șut
  • Selecționer: Mircea Lucescu

  • Austria: Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Laimer, Seisald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch
  • Rezerve: Polster, Pentz - Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf
  • Selecționer: Ralf Rangnick
