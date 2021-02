"Aici macar erau titulari amandoi!" Stoichita trage un SEMNAL DE ALARMA dupa transferurile lui Man si Mihaila la Parma! "Va fi greu sa fie convocati"

Dennis Man si Valentin Mihaila au fost cumparati de Parma pe sume impresionante de bani.

Fostul jucator al oltenilor a ajuns la clubul italian in schimbul a 8,5 milioane de euro, toamna trecuta, dar nu a resuit sa joace prea mult, deoarece a fost accidentat.

Man a fost cumparat in urma cu aproape doua saptamani de Parma pentru suma de 11 milioane de euro, iar Becali mai poate incasa alte doua milioane de euro in functie de anumite clauze din contract.

Oficialul FRF, Mihai Stoichita, a tras semnalul de alarma si a spus ca cei doi fotbalisti au nevoi de meciuri in picioare la echipele de club in momentul cand sunt convocati la natioanala.

"Daca nu joaca Mihaila, daca nu joaca Man... Eu ma gandesc la echipele nationale si atunci va fi foarte greu in momentul in care va veni vremea sa fie convocat si sa nu aiba meciuri in picioare. Aici de bine, de rau, erau amandoi titulari de drept. Ce sa zic...", a spus oficialul FRF

Intrebat de scandalul creat dupa transferul lui Man, Stoichita nu a dorit sa intervina.

"El a ales calea care i-a convenit, nu stiu ce s-a intamplat acolo, nu e treaba mea, sunt lucruri care nu tin de mine. Dar pana la urma, ce s-a urmarit, s-a realizat. Rentabilitatea acestui transfer", a declarat Stoichita.

