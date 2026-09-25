În ziua meciului de la Solna, Mihai Stoichiță s-a arătat foarte optimist în legătură cu primul meci oficial al lui Gică Hagi după revenirea la echipa națională. Directorul tehnic al FRF se bazează în special pe încrederea transmisă jucătorilor de selecționer.

Mihai Stoichiță nu se teme de Suedia: "Isak și Gyokeres? Noi am doborât vedete mai mari"

"Hagi este omul care transmite un spirit extraordinar echipei. Nu cred că există alt cuvânt în afară de victorie în vocabularul fotbalistic al lui. Acum, să vedem cum receptează asta jucătorii și cum o pun în aplicare diseară", a spus Mihai Stoichiță.

Oficialul FRF nu se teme de starurile din atacul Suediei, Alexander Isak și Viktor Gyokeres, care joacă la două dintre forțele din Premier League, Liverpool, respectiv Arsenal.

"Îmi aduc aminte că, de-a lungul timpului, am jucat cu vedete mai mari decât Isak și Gyokeres și am reușit să îi doborâm. Nu vreau să dau exemple pentru că sunt multe și nu vreau să uit din ele. Nu țin cont eu foarte mult de valoarea Transfermarkt. Când îți propui ceva și ești sigur pe mijloacele pe care le ai, poți reuși", a mai spus Stoichiță.

Întrebat dacă s-ar mulțumi cu un egal în Suedia, Stoichiță a spus: "Pe mine m-ar mulțumi și egalul. Pe Hagi, nu. Asta ca să vă răspund cinstit".

"La prima vedere, pare că va fi un meci spectaculos pentru că ambelor echipe le place mingea. Ei au un elan extraordinar, încearcă tot timpul să ajungă repede la poarta adversă, au jucători atletici care dau culoare. Bine că lipsește Elanga de la ei. Ei au foarte multe mijloace de exprimare atletice și tehnice", a mai adăugat Mihai Stoichiță.