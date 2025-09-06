Meciul cu Cipru este programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.

Mihai Stoica: ”Nu mi se pare normal ca lui Drăguş să i se tolereze acest comportament!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut critici dure la adresa lui Denis Drăguș, căruia i-a reproșat atitudinea pe care o are la echipa națională în ciuda faptului că randamentul său este destul de mici.

Oficialul de la FCSB s-a legat de felul în care atacantul lui Eyupspor își poartă șortul și a transmis că cei responsabili de echipa națională ar trebui să îi atragă atenția fotbalistului.

”Nu mi se pare normal ca lui Drăguş să i se tolereze acest comportament, el joacă cu un crac la şort ridicat, că aşa vrea el. Eşti la echipa naţională, ţi se cântă imnul, stai cu mâna la inimă. Reprezinţi o ţară de 18 milioane.

Nu e normal să vii cu atitudinea asta când 'eu stau cu un crac ridicat că aşa vrea eu'. Echipamentul ăla e făcut să stai cu cracii jos. Nu mi se pare normal. Asta e părerea mea. Eu asta văd. La echipa de club e altceva”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

