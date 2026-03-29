În contextul pregătirilor pentru numirea unui nou selecționer pe banca primei reprezentative, fostul tenismen a explicat că formarea unui grup omogen și competitiv necesită timp. Ion Țiriac a atras atenția că este imposibil ca un antrenor să obțină rezultate imediate atunci când are la dispoziție jucători veniți din campionate diferite doar pentru câteva zile de pregătire.

„Încă o dată, Hagi a fost şi înainte, este şi astăzi un om care se pricepe la fotbal. Asta nu e numai pasiunea lui, e meseria lui. Dacă începe acum, ia jucători de 14-15-16 ani şi îl întrebi peste patru ani de ce nu s-a calificat, poate să dea un răspuns.

Însă, nu poţi cu un Hagi sau cu un Lucescu... Atenţie! Nu cu unul venit de pe drumuri, să ai 11 jucători din 11 colţuri ale lumii şi într-o săptămână să faci o echipă. Am spus întotdeauna că nu mă pricep la fotbal și o mai spun încă o dată. Dar vă spun o treabă foarte simplă - un jucător de fotbal are mingea la picior cel mult 2 minute din cele 90. Trebuie să învețe să joace în celelalte 88 de minute fără minge, de la o vârstă foarte fragedă”, a transmis Ion Țiriac.

Rădăcina problemei din fotbalul românesc

Dincolo de chestiunile tactice și de organizare a lotului, omul de afaceri a arătat spre problemele de fond ale sportului românesc. El a precizat că dificultățile actuale ale echipei naționale își au originea în lipsa de infrastructură și de centre de copii și juniori din ultimele trei decenii.

„Nu s-a pierdut aici calificarea, calificarea am pierdut-o de acum 20 de ani, 30 de ani, de când n-am mai făcut nimic pentru sport. Nu am avut decât o singură şcoală de fotbal, care se numeşte Hagi, în loc să avem 50 de şcoli. Sunt şi chestii care sunt realităţi. Campionatul nostru are cel puţin 50% străini, tinerii nu mai au o posibilitate atât de uşoară să ajungă să joace măcar într-o divizie românească”, a subliniat Țiriac.