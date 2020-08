ACUM LIVE: GOOOOL IANIS HAGI! Face show in Hamiltonm 0-2 Rangers! A fost aproape de un SUPER GOL! AICI tot ce se intampla

Ianis Hagi a marcat primul gol din acest sezon!

HAMILTON 0-2 RANGERS



*** In prima repriza, Ianis Hagi a atins mingea in careul advers de 6 ori, mai mult decat in orice repriza de cand a ajuns la Rangers.

min 45: La pauza, Rangers are 2-0 cu Hamilton!

min 23: Ianis e la un pas de golul 2! Dupa un un-doi cu Kent, Hagi a trimis superb de la marginea careului, dar Fulton a scos!



min 20: GOL Rangers! Tavernier marcheaza dupa ce portarul a respins in lateral un sut trimis din interiorul careului.



min 15: GOOOOL IANIS HAGI! Centrare de pe partea stanga, mingea e reluata in bara si sare la Hagi, care o impinge in plasa din apropiere!





Hagi Jr. e titular pentru Rangers in deplasarea cu Hamilton. Dupa ce a fost lasat pe banca etapa trecuta, Ianis revine in echipa de start a lui Gerrard pentru ultimul meci dinaintea jocurilor Romaniei cu Irlanda de Nord si Austria (4 si 7 august, 21:45, in direct la PRO TV).



