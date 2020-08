Rangers - Kilmarnock, LIVE TEXT, de la 17:00 | Ianis Hagi are ocazia sa se revanseze in fata suporterilor lui Rangers! Gerrard cauta o noua victorie in Scotia

Urmarim si comentam impreuna Rangers - Kilmarnock pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Ianis Hagi este in fata unui nou meci in Premiership. Partida cu Kilmarnock are loc astazi, de la 17:00. Internationalul roman are ocazia sa se revanseze in fata suporterilor dupa ultimele meciuri mai putin reusite pe care le-a avut.

Suporterii l-au contestat pe Hagi si au cerut sa fie scor din 'primul 11', dupa ce acesta a inceput toate partidele din noul sezon ca titular.

Rangers este lider in Scotia, cu 10 puncte, la egalitate cu Hibernian. Echipa lui Gerrard are 3 victorii si un egal in noul sezon, iar astazi o va inalni pe Kilmarnock, care nu a reusit sa castige niciun meci din cele 4 partide disputate.