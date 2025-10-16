Campania „dezumflată“ a României, în preliminariile Mondialului din 2026, tocmai a fost reaprinsă, odată cu victoria tricolorilor, scor 1-0, în meciul cu Austria. Cu o preciziare dureroasă: doar noi avem impresia că șansele noastre, la o calificare directă, s-au îmbunătățit. Analiștii sunt de o cu totul altă părere.

Platforma Football Meets Data, cea mai renumită în materie de cifre și statistici în fotbalul internațional, tocmai a analizat situația naționalelor angrenate în preliminariile europene. Excluzând cazul Angliei, calificată deja din grupa K, în celelalte 11 serii, locul 1, singurul care garantează prezența la CM 2026, se joacă.

În acest context, Football Meets Data a prezentat lista naționalelor cu cele mai mari șanse, la locul 1, în fiecare grupă:

*Grupa A: Germania 86%

*Grupa B: Elveția 98%

*Grupa C: Danemarca 81%

*Grupa D: Franța 99%

*Grupa E: Spania 99%

*Grupa F: Portugalia 99,9%

*Grupa G: Țările de Jos 99,9%

*Grupa H: Austria 98%

*Grupa I: Norvegia 98%

*Grupa J: Belgia 100%

*Grupa L: Croația 100%

Așadar, după cum se poate vedea mai sus, Austria e considerată cu un picior la Mondiale. Explicația ține de faptul că austriecii vor întâlni Bosnia, cea mai apropiată rivală, acasă, pe 18 noiembrie, în ultima etapă. În plus, Austria, locul 1 acum, are și cel mai bun golaveraj (+16), dar și cele mai multe goluri marcate (19), ambele printre criterii, în caz de egalitate, la punctaj.

România, la baraj și atât

Cum e privită însă naționala României? Football Meets Data ne dă șanse de 99,6% să jucăm barajul de calificare. Fie de pe locul 2 în grupa H, fie pe ruta Nations League. Mai departe însă, naționala României e exclusă dintre echipele care vor obține biletele pentru turneul final, după disputarea meciurilor de baraj. Aici, favorite sunt:

*Italia

*Turcia

*Ucraina

*Scoția

Naționala României a obținut ultima calificare la Mondiale, în 1998, când turneul final a avut loc, în Franța.

