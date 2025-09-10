România a dezamăgit în duelul cu Cipru, încheiat la egalitate, scor 2-2. În urma acestui rezultat șansele de calificarea la Campionatul Mondial al naționalei conduse de Mircea Lucescu au scăzut considerabil.



Florin Prunea nu vrea să mai vadă patru tricolori pentru meciul cu Austria



Pe lângă jocul colectiv, care imediat după pauză a fost sub nivelul așteptărilor, prestația jucătorilor de bază din naționala României a fost neașteptat de slabă.

Florin Prunea a scos în evidență faptul că și jucătorii sunt vinovați de aceste rezultate, iar după partida cu Cipru a nominalizat patru jucători pe care nu ar vrea să îi vadă în primul '11' din meciul cu Austria.

Fostul portar al echipei naționale a fost dezamăgit de Răzvan Marin, Dennis Man, Nicușor Bancu și Nicolae Stanciu și nu îi ia în calcul pentru echipa de start de la meciul din octombrie, de pe Arena Națională.

„Aș începe cu mijlocul terenului, cu Răzvan Marin, m-aș duce în față la Dennis Man, Nicușor Bancu, mă întorc pe linia de fund, să vedem și altă variantă.

Să-l arunci pe Borza într-un meci de o asemenea importanță, cum e cel cu Austria, mi se pare greu. Și Nicușor Stanciu pe bancă”, a spus Florin Prunea, conform digisport.ro.

România se află pe locul trei în Grupa H cu șapte puncte, în timp ce Austria și Bosnia au câte 12 puncte și se află pe primele două locuri.

