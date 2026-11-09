Vin vremuri foarte grele pentru Răzvan Lucescu (57 de ani), la Al-Sadd Doha! De fapt, la ce rezultate are de la mijlocul lunii septembrie, putem spune că, dacă lucrurile nu se vor schimba radical, fostul selecționer nu va fi, în Qatar, la anul, pe vremea asta.

Ceea ce surprinde foarte tare e că acest mandat al lui Lucescu jr începuse chiar bine, cu cinci victorii succesive. Apoi însă, Al-Sadd s-a dus în cap. Bilanțul echipei din ultimele nouă partide vorbește de la sine: 2 victorii, 2 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 17-17. Practic, de la mijlocul lunii septembrie, Al-Sadd a pierdut toate marile meciuri: cu Esteghlal Teheran (Iran), Al-Arabi Doha (echipa lui Contra), Al-Hilal (Arabia Saudită), Al-Duhail (marea rivală la titlu) si acum cu Al-Rayyan (liderul campionatului).

Meshaal Barsham, gafă de cascadorii râsului în derby

Aseară, în ceea ce localnicii numesc El Clasico din Qatar Stars League, Al-Sadd și Al-Rayyan, principalele rivale la titlu, au ajuns față în față, la Doha. Și meciul s-a ridicat la nivelul așteptărilor din punct de vedere al spectatorilor, având în vedere că a furnizat șapte goluri!

Din păcate pentru Răzvan, echipa lui a început derby-ul, în mod catastrofal! Și primul gol, cel din minutul 10, s-a luat după o gafă incredibilă a portarului Meshaal Barsham (28 de ani). Al-Sadd a încercat să reia jocul, în stilul marilor echipe, pornind construcția de la nivelul fundașilor și portarului. Ce a ieșit însă? O fază de cascadorii râsului! Meshaal Barsham a încercat să degajeze, dar a fost blocat de Alaaeldin, iar mingea a ricoșat în poartă: 1-0 Al-Rayyan!