VIDEO Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții

Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul român a pierdut și El Clasico din Qatar Stars League, 3-4 cu Al-Rayyan, iar meciul a inclus o „colecție“ de erori din partea elevilor săi.

TAGS:
Razvan LucescuAl-SaddAl-RayyanQatarMeshaal Barsham
Din articol

Vin vremuri foarte grele pentru Răzvan Lucescu (57 de ani), la Al-Sadd Doha! De fapt, la ce rezultate are de la mijlocul lunii septembrie, putem spune că, dacă lucrurile nu se vor schimba radical, fostul selecționer nu va fi, în Qatar, la anul, pe vremea asta.

Ceea ce surprinde foarte tare e că acest mandat al lui Lucescu jr începuse chiar bine, cu cinci victorii succesive. Apoi însă, Al-Sadd s-a dus în cap. Bilanțul echipei din ultimele nouă partide vorbește de la sine: 2 victorii, 2 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 17-17. Practic, de la mijlocul lunii septembrie, Al-Sadd a pierdut toate marile meciuri: cu Esteghlal Teheran (Iran), Al-Arabi Doha (echipa lui Contra), Al-Hilal (Arabia Saudită), Al-Duhail (marea rivală la titlu) si acum cu Al-Rayyan (liderul campionatului).

Meshaal Barsham, gafă de cascadorii râsului în derby

Aseară, în ceea ce localnicii numesc El Clasico din Qatar Stars League, Al-Sadd și Al-Rayyan, principalele rivale la titlu, au ajuns față în față, la Doha. Și meciul s-a ridicat la nivelul așteptărilor din punct de vedere al spectatorilor, având în vedere că a furnizat șapte goluri!

Din păcate pentru Răzvan, echipa lui a început derby-ul, în mod catastrofal! Și primul gol, cel din minutul 10, s-a luat după o gafă incredibilă a portarului Meshaal Barsham (28 de ani). Al-Sadd a încercat să reia jocul, în stilul marilor echipe, pornind construcția de la nivelul fundașilor și portarului. Ce a ieșit însă? O fază de cascadorii râsului! Meshaal Barsham a încercat să degajeze, dar a fost blocat de Alaaeldin, iar mingea a ricoșat în poartă: 1-0 Al-Rayyan!

Publicitate

De aici, a început prăbușirea echipei lui Răzvan Lucescu. Pentru că, până în minutul 28, scorul a luat o proporție șocantă pe fondul marilor gafe din apărare: 4-1 Al-Rayyan!

Până la urma, s-a terminat 4-3 pentru Al-Rayyan, în condițiile în care echipa lui Lucescu a irosit și un penalty prin starul Akram Afif, în minutul 45+8. Mai mult, la ultima fază a derby-ului, Al-Sadd a avut o fază suspectă de penalty, dar centralul întâlnirii n-a dictat nimic, după ce a și revăzut faza, la indicația colegilor din camera VAR.

Răzvan Lucescu, cădere pe toate planurile cu Al-Sadd

După înfrângerea de aseară, se îngroașă gluma pentru Răzvan Lucescu! Al-Sadd e pe penultimul loc în Champions League, după patru etape, deși obiectivul era să ajungă în fazele superioare ale competiției și să fie chiar o pretendentă la trofeu. Iar în campionat, echipa tocmai a căzut pe 3, la trei puncte de Al-Rayyan.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
ULTIMELE STIRI
Cum se califică naționala României la Campionatul European! Spectatorii din Tulcea, lăudați și de adversari
Cum se califică naționala României la Campionatul European! Spectatorii din Tulcea, lăudați și de adversari
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Aleix Garcia, ce fotbalist! ”Crazy” - gol senzațional marcat în Bundesliga de fostul mijlocaș al lui Dinamo
Aleix Garcia, ce fotbalist! ”Crazy” - gol senzațional marcat în Bundesliga de fostul mijlocaș al lui Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Olandezii au reacționat vehement după ce s-a aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Poate fi o soluție!”

Olandezii au reacționat vehement după ce s-a aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Poate fi o soluție!”

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano


Recomandarile redactiei
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului: „Așa aș fi extrem de mulțumit”
Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului: „Așa aș fi extrem de mulțumit”
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Un sud-african naturalizat, mai patriot decât mulți români: "Iubesc România! Avem o țară extraordinară!"
Un sud-african naturalizat, mai patriot decât mulți români: "Iubesc România! Avem o țară extraordinară!"
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
De-aia nu joacă Billel Omrani, cu 2 goluri la FCSB, în naționala Algeriei! Record de 201 goluri în 215 meciuri pentru algerianul antrenat de Xavi
De-aia nu joacă Billel Omrani, cu 2 goluri la FCSB, în naționala Algeriei! Record de 201 goluri în 215 meciuri pentru algerianul antrenat de Xavi
A refuzat naționala, dar poate semna cu un alt club! Răzvan Lucescu, ofertat de fosta echipă a lui Xavi
A refuzat naționala, dar poate semna cu un alt club! Răzvan Lucescu, ofertat de fosta echipă a lui Xavi
Răsturnare de situație! Ofertă surpriză pentru Jadon Sancho
Răsturnare de situație! Ofertă surpriză pentru Jadon Sancho
„Trădare“ în Golf! Superstarul din Arabia Saudită pleacă și semnează un contract baban în Qatar
„Trădare“ în Golf! Superstarul din Arabia Saudită pleacă și semnează un contract baban în Qatar
CITESTE SI
Ultimatum pentru „disidenții” din PNL. Ce trebuie să facă în termen de 10 zile

stirileprotvUltimatum pentru „disidenții” din PNL. Ce trebuie să facă în termen de 10 zile

O femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

stirileprotvO femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

Israelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

stirileprotvIsraelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

stirileprotvPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!