Partida cu Cipru este programată marți, de la 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Marius Marin: ”Sunt patru finale și vrem să le câștigăm!”

Marius Marin a prefațat partida cu Cipru și a avut cuvinte de laudă la adresa viitorilor adversari ai echipei naționale, având în vedere pestația pe care ciprioții au avut-o contra Austriei, ”balaurul” din grupa României.

”Întâlnim Cipru, o echipă total diferită față de anul trecut. Sunt agresivi și cred că în meciul cu Austria nu meritau să piardă, Austria a câștigat datorită unui penalty.

Meciul cu Canada trebuie dat uitării. Ne așteaptă mâine un joc foarte greu și ne-am propus să abordăm aceste meciuri ca pe niște finale. Sunt patru finale și vrem să le câștigăm. Noi suntem favoriți și trebuie să ne bazăm pe spiritul de echipă și pe ce ne spune mister să aducem pe teren pentru a obține cele trei puncte.

Am văzut o altă echipă. Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe noi și pe propriul joc, pe combinații și ce putem aduce pe teren. Acesta este cel mai important”, a spus Marius Marin la conferința de presă.

