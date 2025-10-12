Marea surpriză din echipa de start a lui Mircea Lucescu! Cine începe în meciul cu Austria

Alexandru Hațieganu
Mircea Lucescu a surprins în echipa de start.

vlad dragomirMircea LucescuRomaniaAustria
Partida România - Austria, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și se va desfășura pe Arena Națională.

România are mare nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale la locul doi din grupa de calificare, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Marea surpriză a lui Mircea Lucescu din echipa de start a României

Mircea Lucescu știe că România are nevoie de victorie în partida cu Austria, iar antrenorul a decis să alinieze un prim 11 ofensiv, care să pună probleme încă din primul minut adversarului.

În echipa de start a României se regăsește Vlad Dragomir, jucătorul lui Pafos completând linia mediană alături de Marius Marin și Ianis Hagi.

Echipa de start oficială a României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Calcule înainte de România - Austria. Cum mai putem ajunge la Campionatul Mondial din 2026

Există mai multe scenarii prin care România poate termina grupa fie pe prima poziție, fie pe a doua. Toate includ însă ca selecționata lui Mircea Lucescu să își câștige toate meciurile rămase: Austria (duminică, 21:45), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, 21:45) și San Marino (18 noiembrie, 21:45).

Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, pe lângă victoriile cu Austria, Bosnia și San Marino și, implicit, eșecurile acestora în fața noastră, cele două adversare ale tricolorilor trebuie să consemneze următoarele rezultate. Austria, eșec cu Cipru și remiză/înfrângere între ele.

Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, Austria trebuie să o învingă pe Bosnia neapărat. Iar cu Cipru, nu mai contează! Din nou, prima reprezentativă a României trebuie să se impună în fața Austriei, Bosniei și San Marino. Nu putem pierde nici măcar un punct.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).

