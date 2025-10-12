Marea surpriză din echipa de start a lui Mircea Lucescu! Cine începe în meciul cu Austria

Partida România - Austria, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și se va desfășura pe Arena Națională.

România are mare nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale la locul doi din grupa de calificare, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Marea surpriză a lui Mircea Lucescu din echipa de start a României



Mircea Lucescu știe că România are nevoie de victorie în partida cu Austria, iar antrenorul a decis să alinieze un prim 11 ofensiv, care să pună probleme încă din primul minut adversarului.

În echipa de start a României se regăsește Vlad Dragomir, jucătorul lui Pafos completând linia mediană alături de Marius Marin și Ianis Hagi.

Echipa de start oficială a României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

