Ce a decis Mircea Lucescu înainte de România - Austria. Ianis Hagi, în prim-plan

România - Austria este duminică seară de la ora 21:45.

Tricolorii primesc vizita naționalei pregătite de Ralf Rangnick în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Confruntarea va avea loc pe Arena Națională, în București, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Potrivit as.ro, Ianis Hagi va fi căpitan și decar și la meciul cu Austria din preliminariile CM 2026, după ce a avut aceleași atribuții și în partida amicală de joi seară cu reprezentativa Moldovei, încheiată 2-1 în favoarea selecționatei lui Mircea Lucescu.

Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ianis Hagi a fost convocat prima dată la națională în 2018, la 20 de ani și 26 de zile, sub comanda lui Cosmin Contra. De atunci, a bifat 48 de selecții și și-a trecut numele pe tabela de marcaj în șapte situații.

Cum arată lotul cu Austria. Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu nu au fost incluși.

Sâmbătă, la prânz, Mircea Lucescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Austria și a ținut să puncteze faptul că o echipă bună nu trebuie să marcheze atât de multe goluri, cum a făcut selecționata lui Ralf Rangnick în fața sanmarinezilor.

De asemenea, Lucescu a analizat și echipa austriecilor, despre care a spus că o puternică și construită în timp.

”E de remarcat atitudinea Austriei. De multe ori, echipa mai bună nu are nevoie să marcheze chiar atât de multe goluri. Nu ai nevoie să dai 10 goluri. Când jucam eu nu se dădeau 10 goluri, era o vreme mai romantică.

E o echipă foarte puternică, construită în timp, de 6-7 ani schimbă rar, intră greu câte unul, media e de 27-28 de ani. E diferență față de noi. Noi a trebuit să încropim permanent o echipă de la meci la meci, să schimbăm din cauza accidentărilor. Accidentări venite pentru că au jucat puțin. Le vine greu cânt trebuie să alerge 11 km pe meci. Noi am avut multe accidentări repetate, car ei-au făcut să piardă forma sportivă. Astfel de echipă trebuie abordată cu atenție.

Știm că ei nu pot schimba modul de a juca, iar noi trebuie să-i anticipăm. Dacă aduc 8 jucători în atac, vor lăsa 2 jucători în apărare. Trebuie să știm să jucăm.

Ei apelează la minge lungă. Duc extremele în interior, iar fundașii urcă pe linia atacanților. Acolo fac pase. Sunt buni la recuperări, e cea mai mare calitate a lor. Recuperează bine, nu lasă adversarul să iasă cu mingea. Dezvoltă contraatacurile bine pentru că stau bine fizic.

Am jucat foarte bine la Viena. Am neglijat un aut, nu am ieșit pe Baumgartner, care iese între fundași, preia și devine periculos. Am avut și noi ocazii, am avut un penalty, când l-a secerat pe Drăguș”, a spus Mircea Lucescu.

