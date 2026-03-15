”Câinii” s-au aflat în avantaj în două rânduri, dar de fiecare data giuleștenii au reușit să egaleze. Armstrong a deschis scorul de la 11 metri după doar 9 minute, dar Constantin Grameni a restabilit egalitatea cu câteva minute înainte de finalul primei reprize.

Alexandru Musi: ”Borza a fost cu ambele mâini pe mine, m-a împins!”

Formația din Ștefan cel Mare a trecut din nou în avantaj în startul actului secund, după un gol semnat de Cătălin Cîrjan, dar giuleștenii au egalat din nou, de această data, prin Petrila. În cele din urmă, în minutul 85, Vulturar a marcat golul victoriei pentru gazde.

Faza controversată s-a petrecut chiar înaintea golului marcat de Claudiu Petrila. Alexandru Musi a fost împins de Andrei Borza, însă Istvan Kovacs nu a fluierat fault. La finalul jocului, fotbalistul lui Dinamo a răbufnit.

”Un meci greu cu echipă bună, la ei acasă. Cred că la al doilea gol al lor, dacă nu dai fault la așa ceva, înseamnă că trebuie să-mi rupă piciorul sau cum? E împingere cu două brațe, cum s-a văzut și pe cameră. Voi ce credeți? Fault clar, nu? Se vede, cu ambele mâini pe mine. Întrebați-l pe domnul arbitru.

Nu vreau să comentez, dar aici a fost fault și urmează golul. Așa pierdem un meci și... Am înțeles de la băieți că voia să fluiere, după l-a scos. A fost cu ambele mâini pe mine, m-a împins. Cum putem să ne uităm unul la altul? Știm că am făcut un meci bun, dar e 3-2 pentru ei.

Chiar nu știu. Nu vreau să comentez foarte multe. Este păcat. Am intrat pe teren foarte motivați. Eu zic că am făcut un joc bun. Am reușit să marcăm goluri și ne-am creat ocazii, dar din păcate fotbalul nu este așa plăcut cum pare și, prin greșeli, se pot pierde meciuri.

Contează echipa. Echipa a făcut un joc bun. Asta trebuie să luăm în calcul. Trebuie să rămânem umili, să muncim în continuare și meciurile și victoriile vor veni în play-off”, a spus Alexandru Musi după meci.