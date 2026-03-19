Arsenal, Sporting Lisabona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool și Bayern Munchen sunt cele opt echipe calificate în sferturile de finală ale Ligii Campionilor din acest sezon.

S-a stabilit programul sferturilor Champions League

UEFA a anunțat și programul meciurilor din sferturi, care se vor juca pe 7/8 aprilie (turul) și 14/15 aprilie (returul).

  • Marți, 7 aprilie, ora 22:00: Sporting - Arsenal
  • Marți, 7 aprilie, ora 22:00: Real Madrid - Bayern Munchen
  • Miercuri, 8 aprilie, ora 22:00: FC Barcelona - Atletico Madrid
  • Miercuri, 8 aprilie, ora 22:00: PSG - Liverpool
  • Marți, 14 aprilie, ora 22:00: Atletico Madrid - FC Barcelona
  • Marți, 14 aprilie, ora 22:00: Liverpool - PSG
  • Miercuri, 15 aprilie, ora 22:00: Arsenal - Sporting
  • Miercuri, 15 aprilie, ora 22:00: Bayern Munchen - Real Madrid

Cum se vor împerechea echipele în semifinalele UCL

  • PSG / Liverpool vs. Real Madrid / Bayern Munchen
  • Barcelona / Atletico Madrid vs. Sporting / Arsenal

Programul din Champions League

  • Sferturi de finală: 7-8 aprilie (turul) & 14-15 aprilie (returul)
  • Semifinale: 28-29 aprilie (turul) & 5-6 mai (returul)
  • Finala: 30 mai (Budapesta)