Arsenal, Sporting Lisabona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool și Bayern Munchen sunt cele opt echipe calificate în sferturile de finală ale Ligii Campionilor din acest sezon.
S-a stabilit programul sferturilor Champions League
UEFA a anunțat și programul meciurilor din sferturi, care se vor juca pe 7/8 aprilie (turul) și 14/15 aprilie (returul).
- Marți, 7 aprilie, ora 22:00: Sporting - Arsenal
- Marți, 7 aprilie, ora 22:00: Real Madrid - Bayern Munchen
- Miercuri, 8 aprilie, ora 22:00: FC Barcelona - Atletico Madrid
- Miercuri, 8 aprilie, ora 22:00: PSG - Liverpool
- Marți, 14 aprilie, ora 22:00: Atletico Madrid - FC Barcelona
- Marți, 14 aprilie, ora 22:00: Liverpool - PSG
- Miercuri, 15 aprilie, ora 22:00: Arsenal - Sporting
- Miercuri, 15 aprilie, ora 22:00: Bayern Munchen - Real Madrid
Cum se vor împerechea echipele în semifinalele UCL
- PSG / Liverpool vs. Real Madrid / Bayern Munchen
- Barcelona / Atletico Madrid vs. Sporting / Arsenal
Programul din Champions League
- Sferturi de finală: 7-8 aprilie (turul) & 14-15 aprilie (returul)
- Semifinale: 28-29 aprilie (turul) & 5-6 mai (returul)
- Finala: 30 mai (Budapesta)