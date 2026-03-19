Arsenal, Sporting Lisabona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool și Bayern Munchen sunt cele opt echipe calificate în sferturile de finală ale Ligii Campionilor din acest sezon.

S-a stabilit programul sferturilor Champions League

UEFA a anunțat și programul meciurilor din sferturi, care se vor juca pe 7/8 aprilie (turul) și 14/15 aprilie (returul).

Marți, 7 aprilie, ora 22:00: Sporting - Arsenal

Marți, 7 aprilie, ora 22:00: Real Madrid - Bayern Munchen

Miercuri, 8 aprilie, ora 22:00: FC Barcelona - Atletico Madrid

Miercuri, 8 aprilie, ora 22:00: PSG - Liverpool

Marți, 14 aprilie, ora 22:00: Atletico Madrid - FC Barcelona

Marți, 14 aprilie, ora 22:00: Liverpool - PSG

Miercuri, 15 aprilie, ora 22:00: Arsenal - Sporting

Miercuri, 15 aprilie, ora 22:00: Bayern Munchen - Real Madrid

Cum se vor împerechea echipele în semifinalele UCL

PSG / Liverpool vs. Real Madrid / Bayern Munchen

Barcelona / Atletico Madrid vs. Sporting / Arsenal

Programul din Champions League