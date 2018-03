Lupta pentru putere la FRF ajunge in justitie: Burleanu trimite toate dovezile anti Lupescu la Parchet

Lupta pentru putere de la Federatie se muta la parchet. Burleanu il acuza pe Lupescu ca a luat comisioane de 300.000 de euro. Procurorii DNA au descins astazi la FRF.

Burleanu spune ca Lupescu a incasat 300.000 de euro de la Federatie prin firmele familiei. Lupescu a fost directorul FRF pana in 2011, iar acum se bate cu Burleanu pentru sefia Federatiei.

"Asta e misiunea mea, sa protejez Federatia Romana de Fotbal de pradatori si combinagii. Daca as colabora cu Lupescu? Ce sa ma invete, cum se impart comisioanele?", ataca Burleanu.

"Nu eu sunt responsabil pentru ce nu ati realizat dumneavoastra sau pentru ce ati facut gresit in ultimii patru ani, de cand conduceti Federatia", ii raspunde Lupescu lui Burleanu.

Razvan Burleanu il invita pe Lupescu sa vorbeasca despre dezvaluirile privind comisioanele invocate.

"Sa iasa si sa spuna: <<Dragi membri ai Federatiei Romane de Fotbal, e adevarat! V-am bagat mana in buzunar si v-am tocat banii. Am cumparat ceasuri de lux si am dat de lucru firmelor mele", a mai spus Burleanu la PRO X.

In plin scandal, DNA a ridicat documente de la Federatie.

"E o ancheta in curs si nu putem oferi detalii", spune cei din Federatie.

"Vom merge in Comitetul Executiv cu faptele pe care le-am descoperit, apoi sa intervina procuratura, noi vom prezenta dovezile pe care le avem!" - Razvan Burleanu