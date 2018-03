Simona, pusa pe glume: "Stiu deja unde o sa nasc!" Cum i-a facut pe americani sa rada si ce i-a transmis lui Darren Cahill

Simona Halep a vorbit intr-o conferinta de presa la Indian Wells, inaintea sfertului cu Petra Martic.

Simona Halep a vorbit in cadrul unei conferinte de presa la Indian Wells. Numarul 1 mondial va juca pentru calificarea in semifinalele turneului contra Petrei Martic, de la 22:00.

Simona a fost pusa pe glume si a spus ca si-a planificat sa nasca, atunci cand va veni momentul, la Constanta. Asta pentru ca toti jucatorii buni de tenis ai Romaniei sunt constanteni si vrea ca si fiica sau fiul ei sa fie campioana/campion de tenis!

Ea i-a mai transmis lui Darren Cahill ca ii va acorda revansa la un meci de fotbal, dar ca nu ii va da si un avantaj!

Ce a spus Simona

-In ceea ce priveste fotbalul, Darren a zis ca vrea sa isi ia revansa. Il vei lasa sa isi ia revansa?

-Da, oricand vrea, nu am emotii, la fotbal!

-Ii vei lasa un avantaj, sa se simta bine?

-Nu, vom incepe de la acelasi nivel, nu dau avantaje, pentru nimic, trebuie sa si-l castige.

-Am dreptate ca cel mai bun jucator de fotbal este din Constanta?

-Da, este din Constanta.

-Este ceva in apa de acolo?

-Nu stiu, insa cei mai buni jucatori de tenis din Romania sunt din Constanta: Tecau, numarul unu in tenis la dublu, Pavel, numarul 13 in lume, presedintele Federatiei este din Constanta, asadar toata lumea buna este din Constanta.Orasul este minunat.

-Este ceva in apa?

-O sa ii dau nastere fiicei mele in Constanta, poate va fi campioana in tenis.