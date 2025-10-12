Deși selecționerul Mircea Lucescu l-a scos public din calcule pe Răzvan Marin din cauza unor probleme medicale, mijlocașul apare, surprinzător, pe lista finală a jucătorilor pentru partida de diseară.



De la RMN la foaia de joc



La conferința de presă de dinaintea partidei, "Il Luce" a fost categoric în privința fotbalistului de la AEK Atena, care a acuzat probleme medicale după meciul cu San Marino. Selecționerul a spus că Marin va face un RMN pentru a evalua situația și a oferit o concluzie fermă: "singura soluție e să nu joace".



Cu toate acestea, surpriza a venit chiar în ziua partidei, odată cu anunțul oficial de pe site-ul FRF. Răzvan Marin nu doar că nu a fost lăsat în afara lotului, dar a fost inclus pe lista celor 23 de jucători, în detrimentul altor șase fotbaliști considerați apți de joc. Astfel, s-a ajuns în situația paradoxală în care un jucător anunțat "out" de propriul antrenor ocupă locul unuia care nu are nicio problemă fizică.



Confuzia este amplificată și de declarațiile contradictorii privind programul mijlocașului. În timp ce Mircea Lucescu a afirmat că Marin nu s-a antrenat deloc în ultima săptămână, tatăl jucătorului a susținut că fiul său a absentat de la o singură ședință de pregătire.

Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu sunt jucătorii care nu au prins lotul pentru meciul cu Austria.



Meciul România - Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe sport.ro.

