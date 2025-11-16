Fotbalistul de la Eyupspor a intrat pe teren în minutul 65 în locul lui Daniel Bîrligea, însă a fost eliminat după doar două minute pentru un fault dur comis asupra lui Nikola Katic.

Marius Șumudică: ”Drăguș era dărâmat, n-a vorbit cu nimeni, nici cu familia!”

Marius Șumudică a dezvăluit că a încercat să îl contacteze pe Denis Drăguș după meciul cu Bosnia, însă nu a reușit să ia legătura cu finul său.

Antrenorul susține că fotbalistul a fost extrem de afectat după ce a fost eliminat în doar două minute la Zenica, motiv pentru care a decis să nu vorbească deloc, nici măcar cu familia sa.

”Unde e sângele la adversar? De ce nu i-a spart capul dacă s-a dus cu crampoanele? Adică ăla cu cotul îi sparge capul și ăstuia de ce nu? E clar, este cartonaș roșu, este o neglijență a lui Denis, nu se informează.

I-am dat un mesaj. Era dărâmat, n-a vorbit cu nimeni, nici cu familia. Aseară nu i-a răspuns nici familiei. În carieră sunt momente din astea… I-am scris eu și nu mi-a răspuns”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

