Florinel Coman, discurs triumfător după România - Polonia 2-1: „Aveam nevoie de asta”

După primele patru dueluri din UEFA Nations League, România nu avea niciun punct în grupa B din UEFA Nations League. Pentru prima oară, în duelul cu Polonia, „tricolorii” s-au bucurat de aportul publicului.

Florinel Coman, discurs triumfător după România - Polonia 2-1

Cei 45.827 de suporteri aflați pe Arena Națională au plecat fericiți acasă. După o primă repriză echilibrată, în care Poloniei i-a fost anulat un gol, România a reușit să se impună.

Cel care a dat semnul victoriei a fost nimeni altul decât Florinel Coman. „Mbappe” a punctat în minutul 60, însă reușita sa a fost anulată din camera VAR.

Doar 8 minute a mai rezistat Polonia fără gol primit pe tabelă. Cicâldău a șutat la colțul lung, iar mingea a fost deviată de Kiwior în proprie poartă. Alte patru minute mai târziu, Man a profitat de pasa lui Bîrligea și a dublat avantajul de pe tabelă. Pe final a înscris și Benedyczak, dar nu a fost suficient pentru o remiză.

Deznodământul meciului de pe Arena Națională? România - Polonia 2-1. În urma acestui rezultat, „tricolorii” trag încă speranțe că vor evita barajul de retrogradare în Liga C din UEFA Nations League.

La scurt timp după fluierul final, Florinel Coman s-a arătat entuziasmat de rezultatul obținut pe teren propriu. Totuși, atacantul a mărturisit că există o stare de dezamăgire personală după ce i s-a anulat reușita.

”O victorie muncită. O victorie care ne dă încredere pentru viitor, aveam nevoie de asta. România avea nevoie, tot stadionul avea nevoie de victorie.

Am făcut un meci foarte bun, ne-am luptat, am avut spirit, am jucat fotbal și sper să o ținem tot așa. M-am simțit foarte bine. Ce pot să spun? Le mulțumesc coechipierilor. Un restart, normal, mai ales pentru suporteri, că aveau nevoie. Sunt dezamăgit rău de tot, chiar îmi doream foarte mult. Mă gândeam foarte mult la reușită, când am văzut că a dat fault a căzut cerul pe mine”, a declarat Florinel Coman, potrivit AS.ro.