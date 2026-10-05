VIDEO EXCLUSIV Robert Niță l-a dat în judecată pe Florin Prunea: „S-a depășit cu mult limita”. Motivul conflictului

Robert Niță l-a dat în judecată pe Florin Prunea: „S-a depășit cu mult limita”. Motivul conflictului Fotbal intern
SPORT.RO
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Robert Niță (49 de ani) a decis să îl acționeze în judecată pe Florin Prunea (58 de ani).

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Niță a explicat, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, motivul din spatele hotărârii sale. 

Robert Niță își caută dreptatea în justiție contra lui Florin Prunea

Fostul atacant al Rapidului s-a decis să meargă în justiție după un incident petrecut când lua masa alături de familia sa și cea a lui Dan Șucu, patronul giuleștenilor.

Niță a povestit cum, influențat de cuvintele folosite de Florin Prunea la adresa sa, un individ i-a strigat lui Dan Șucu: „Ce faci, băi, Șucule, ți-ai scos cățelul la plimbare?”. Niță a decis atunci să meargă în instanță împotriva portarului Generației de Aur.  

„Vechea dispută, începută acum un an jumate, cred, doi ani și continuată așa la extrem, a domnului Prunea și cred că s-a depășit cu mult limita și vorbim de toate limitele posibile! Ok, înțelegem nișa, înțelegem că așa trebuie, că așa se vinde, dar este mult prea mult și este nevoie, împreună cu echipa mea de avocați, să luăm atitudine. Cum altfel decât juridic? 

Punctul culminant a fost un moment care a pus capac. Înțeleg ironia, voi mă cunoașteți mai mult sau mai puțin. Înțeleg caterinca, înțeleg nevoia de a inventa, de a apărea, de a vorbi, de a-ți menține un loc de muncă, dar până undeva când se depășește cu mult limita și din punctul de vedere al exprimării și așa mai departe. 

Niță: „Momentul care a pus capac s-a petrecut într-o duminică”

Momentul care a pus capac s-a petrecut într-o duminică. Am ieșit cu domnul Șucu. Probabil este și invidie mare, că domnul Șucu este cine este. Am ieșit într-o duminică după-amiază să mâncăm la un restaurant cu mașina mea. 

Ne-am dat jos din mașină. Am parcat în fața restaurantului. Vizavi de restaurant era, cred că e mult spus domn și îl jignesc, dar o să spun un domn. Și i-a strigat domnului Șucu de vizavi, eram cu familiile, cât să audă și toți cei de pe terasa restaurantului: 'Ce faci, băi, Șucule, ți-ai scos cățelul la plimbare?' Voi ce ați fi făcut în locul meu? (...)”, a explicat Robert Niță, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, exclusiv pe VOYO SPORT 1

Florin Prunea, atacuri repetate la adresa lui Robert Niță

În ultimii doi ani, Florin Prunea a lansat mai multe atacuri în spațiul public la adresa lui Robert Niță, în unele dintre ele folosind un limbaj suburban. 

„Cu tovarăşul Robert Niţă, brelocul p***i… Băi, ce-i fac ăştia rapidiştii, vă uitaţi pe alea? Băi, vă uitaţi pe alea? Ia caută brelocul, ăsta care face cumpărăturile. 

Ăsta de la Glovo… Băi, ce-l înjură. L-ai văzut acum la Piteşti ce sărea pe lângă Angelescu? Bam, bam, bam… Cum să-l ţineţi pe măscăriciul ăla lângă echipă, bă? Vă meritaţi soarta, fi-v-ar măscăriciul al dracu! 

Acum ai văzut ce-i dă lui Gâlcă? Acum îi zice Şucu să dea tare pe Gâlcă. Băi, slugaciule… Pune aia cu brelocul, să moară bibi dacă n-am râs, mi-a trimis-o unul aseară” - este doar unul dintre atacurile lui Florin Prunea, la adresa lui Robert Niță, la IAM Sport. 

Robert Niță își caută dreptatea în justiție contra lui Florin Prunea

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