Cele două reprezentative și-au dat întâlnire joi seară la București, pe Arena Națională, în primul meci oficial din palmaresul FIFA disputat la Capitală. A fost un joc de pregătire înainte de confruntarea tricolorilor cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Lisav Eissat, aproape de o eroare capitală în România - Moldova. Cum și-a răscumpărat greșeala
Foto: Captură TV
În minutul 37 al meciului, Daniel Dumbrăvanu a trimis un lung de linie către Oleg Reabciuk. Lisav Eissat, ultimul apărător al tricolorilor, a încercat o reluare pe spate, dar a lovit eronat, iar mingea a ricoșat periculos în fața sa.
Reabciuk i-a luat fața, iar în clipa în care a lansat șutul violent, Lisav Eissat și-a răscumpărat greșeala și a blocat decisiv mingea.
Cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate, Lisav Eissat este născut în Israel și joacă pentru Maccabi Haifa. El a fost o surpriză majoră în lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu.
Echipele de start
- România: I. Radu – Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț – Dragomir, Screciu, Hagi –Moruțan, L. Munteanu, Baiaram.
Rezerve: Târnovanu, Sava – Ciubotaru, Ghiță, M. Marin, Dobre, Chipciu, Bîrligea, Miculescu, Mihăilă, R. Marin, F. Tănase, Man, Cîrjan, Racovițan
Selecționer: Mircea Lucescu
- Moldova: Avram - Forov, Baboglo, Cărciun, Dumbrăvanu, Reabciuk - Rață - Peciun, Postolachi, Bors - Damașcan
Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Ghheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari
Selecționer: Lilian Popescu
