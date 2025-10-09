Lisav Eissat, aproape de o eroare capitală în România - Moldova. Cum și-a răscumpărat greșeala

Cele două reprezentative și-au dat întâlnire joi seară la București, pe Arena Națională, în primul meci oficial din palmaresul FIFA disputat la Capitală. A fost un joc de pregătire înainte de confruntarea tricolorilor cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Foto: Captură TV

În minutul 37 al meciului, Daniel Dumbrăvanu a trimis un lung de linie către Oleg Reabciuk. Lisav Eissat, ultimul apărător al tricolorilor, a încercat o reluare pe spate, dar a lovit eronat, iar mingea a ricoșat periculos în fața sa.



Reabciuk i-a luat fața, iar în clipa în care a lansat șutul violent, Lisav Eissat și-a răscumpărat greșeala și a blocat decisiv mingea.



Cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate, Lisav Eissat este născut în Israel și joacă pentru Maccabi Haifa. El a fost o surpriză majoră în lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu.

Echipele de start



România: I. Radu – Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț – Dragomir, Screciu, Hagi –Moruțan, L. Munteanu, Baiaram.

Rezerve: Târnovanu, Sava – Ciubotaru, Ghiță, M. Marin, Dobre, Chipciu, Bîrligea, Miculescu, Mihăilă, R. Marin, F. Tănase, Man, Cîrjan, Racovițan

Selecționer: Mircea Lucescu

Moldova: Avram - Forov, Baboglo, Cărciun, Dumbrăvanu, Reabciuk - Rață - Peciun, Postolachi, Bors - Damașcan

Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Ghheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari

Selecționer: Lilian Popescu

