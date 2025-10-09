FOTO Lisav Eissat, aproape de o eroare capitală în România - Moldova. Cum și-a răscumpărat greșeala

Lisav Eissat, aproape de o eroare capitală &icirc;n Rom&acirc;nia - Moldova. Cum și-a răscumpărat greșeala Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România - Moldova, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
Lisav EissatRomaniaMoldovaArena Nationala
Din articol

Cele două reprezentative și-au dat întâlnire joi seară la București, pe Arena Națională, în primul meci oficial din palmaresul FIFA disputat la Capitală. A fost un joc de pregătire înainte de confruntarea tricolorilor cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Lisav Eissat, aproape de o eroare capitală în România - Moldova. Cum și-a răscumpărat greșeala

  • Vlcsnap 2025 10 09 21h58m41s447
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Captură TV

În minutul 37 al meciului, Daniel Dumbrăvanu a trimis un lung de linie către Oleg Reabciuk. Lisav Eissat, ultimul apărător al tricolorilor, a încercat o reluare pe spate, dar a lovit eronat, iar mingea a ricoșat periculos în fața sa.

Reabciuk i-a luat fața, iar în clipa în care a lansat șutul violent, Lisav Eissat și-a răscumpărat greșeala și a blocat decisiv mingea. 

Cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate, Lisav Eissat este născut în Israel și joacă pentru Maccabi Haifa. El a fost o surpriză majoră în lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu.

Echipele de start

  • România: I. Radu – Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț – Dragomir, Screciu, Hagi –Moruțan, L. Munteanu, Baiaram.

Rezerve: Târnovanu, Sava – Ciubotaru, Ghiță, M. Marin, Dobre, Chipciu, Bîrligea, Miculescu, Mihăilă, R. Marin, F. Tănase, Man, Cîrjan, Racovițan

Selecționer: Mircea Lucescu

  • Moldova: Avram - Forov, Baboglo, Cărciun, Dumbrăvanu, Reabciuk - Rață - Peciun, Postolachi, Bors - Damașcan

Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Ghheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari

Selecționer: Lilian Popescu

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. C&acirc;t ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
ARTICOLE PE SUBIECT
Marica elogiază doi jucători din Rom&acirc;nia - Moldova: Excelent, joker jos!
Marica elogiază doi jucători din România - Moldova: "Excelent, joker jos!"
ULTIMELE STIRI
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: &rdquo;O batem pe Austria și ajungem la Mondial&rdquo;
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: ”O batem pe Austria și ajungem la Mondial”
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa României din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după Rom&acirc;nia - Moldova: M-au convins, excelenți! + un titular criticat: A greșit!
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"
Pariul lui Ilie Dumitrescu după Rom&acirc;nia - Moldova 2-1
Pariul lui Ilie Dumitrescu după România - Moldova 2-1
&bdquo;Putem c&acirc;știga cu Austria?&rdquo; Răspunsul lui Louis Munteanu + ce a spus despre plecarea de la CFR Cluj
„Putem câștiga cu Austria?” Răspunsul lui Louis Munteanu + ce a spus despre plecarea de la CFR Cluj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nia - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii &icirc;n a doua repriză. Austria, venim!

România - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii în a doua repriză. Austria, venim!

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

Primul 11 al Rom&acirc;niei pentru amicalul cu Moldova: surprize majore &icirc;n echipa lui Lucescu

Primul 11 al României pentru amicalul cu Moldova: surprize majore în echipa lui Lucescu

Foarte ciudat! &Icirc;n ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo

"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo

Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: &rdquo;Este prima noastră variantă!&rdquo;

Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”

Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al Rom&acirc;niei la meciul cu Moldova

Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după Rom&acirc;nia - Moldova: M-au convins, excelenți! + un titular criticat: A greșit!
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: &rdquo;O batem pe Austria și ajungem la Mondial&rdquo;
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: ”O batem pe Austria și ajungem la Mondial”
Pariul lui Ilie Dumitrescu după Rom&acirc;nia - Moldova 2-1
Pariul lui Ilie Dumitrescu după România - Moldova 2-1
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa României din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
Remarcații lui Eric de Oliveira după Rom&acirc;nia - Moldova 2-1: &bdquo;Sincere felicitări!&rdquo;
Remarcații lui Eric de Oliveira după România - Moldova 2-1: „Sincere felicitări!”
Alte subiecte de interes
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după Rom&acirc;nia - Moldova: M-au convins, excelenți! + un titular criticat: A greșit!
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"
Ultrașii contestă convocarea lui Lisav Eissat la naționala Rom&acirc;niei: banner-ul apărut pe Arena Națională
Ultrașii contestă convocarea lui Lisav Eissat la naționala României: banner-ul apărut pe Arena Națională
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
El e jucătorul străin care a ratat &icirc;n ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie &icirc;n tribune la duelurile Rom&acirc;niei
El e jucătorul străin care a ratat în ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie în tribune la duelurile României
Șansă pentru Moldova! Haos &icirc;n naționala Cehiei &icirc;naintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
Șansă pentru Moldova! Haos în naționala Cehiei înaintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
CITESTE SI
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost c&acirc;știgat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

stirileprotv Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

De ce a fost eliminată goarna &icirc;n noua siglă a Poștei Rom&acirc;ne. &bdquo;Mă str&acirc;ngea, m-am &icirc;ngrășat ca organizație&rdquo;

stirileprotv De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație”

Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns &icirc;n turul doi

stirileprotv Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!