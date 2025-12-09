Echipa antrenată de un tată și cei doi fii a eliminat-o pe Boca Juniors chiar pe ”Bombonera” și va juca finala pentru titlu în Argentina!

Chivu, în fața celui mai spectaculos rezultat pentru un român din fotbalul mondial

E-MIL prezintă Pastila de Sport. Fratele lui Iftime, interviu savuros, Salah făcut nesimțit, iar România cotată cu șanse mici

Astăzi, 9 decembrie, doi fotbaliști care au scris istorie la Dinamo și la echipa națională a României își serbează ziua de naștere.

Ionuț Lupescu și Gheorghe Mihali, multipli campioni cu Dinamo, au jucat titulari la Campionatul Mondial din 1994, turneul final la care ”Generația de Aur” a atins sferturile de finală.

Atunci, naționala României a fost eliminată după loviturile de departajare de Suedia.

Ionuț Lupescu, la 57 de ani



”Sărbătoritul zilei la CS Dinamo - 9 decembrie

👉Ionuț LUPESCU. Consilier tehnic UEFA și președinte de onoare al CS Dinamo, Ionuț Lupescu împlinește astăzi 57 de ani, prilej pentru a-i transmite cele mai frumoase gânduri în alb și roșu din partea tuturor suporterilor dinamoviști.

Născut pe 9 decembrie 1968 în București, Ionuț Lupescu a făcut pasul la 12 ani la "Tânărul Dinamovist", Centrul de Copii și Juniori al clubului nostru în anii '80.

Mircea Lucescu l-a debutat în tricoul alb-roșu într-un meci Dinamo vs FCM Bacău 4-1, pe 21 septembrie 1986, când avea doar 17 ani împliniți.

Căpitan al "câinilor", Ionuț Lupescu a evoluat în România doar pentru Dinamo (183 meciuri / 25 goluri în campionat, 29 meciuri / 3 goluri în Cupa României), în patru perioade: 1986-1990, 1998-2000, 2000-2001 și 2001-2002.

A câștigat trei titluri de campion (1989-1990, 1999-2000, 2001-2002) și de trei ori Cupa României (1990, 2000, 2001) în Ștefan cel Mare și a făcut parte din marea echipă oprită de Anderlecht în semifinalele Cupei Cupelor (1990).

Ionuț Lupescu a participat la cea mai importantă performanță a primei reprezentative a României, sferturile de finală la CM din SUA (1994). A adunat 74 selecții și 6 goluri pentru echipa națională.

Dinamo București, Bayer Leverkusen și Borussia Mönchengladbach (Germania), Bursaspor (Turcia) și Al-Hilal (Arabia Saudită) sunt echipele din cariera de jucător a lui Ionuț Lupescu.

1993 este anul în care Ionuț Lupescu a câștigat Cupa Germaniei cu Bayer Leverkusen, integralist, 1-0 în finală cu Hertha Berlin.

227 de meciuri a jucat Ionuț Lupescu în Bundesliga pentru Bayer Leverkusen și Borussia Mönchengladbach. A marcat 10 goluri în prima ligă a campionatului german.

UEFA, Federația Română de Fotbal (FRF), Arabia Saudită, FCM Bacău și FC Brașov sunt trecute în cartea de vizită a unui nume de legendă în fotbalul românesc”, a postat CS Dinamo București, clubul la care Lupescu deține funcție de președinte de onoare.

Gheorghe Mihali, la 60 de ani



”MIHALI 60 ⚪🔴

În aceeași zi cu Ionuț Lupescu, dar cu trei ani mai devreme, este născut Gheorghe Mihali.

Fostul fundaș central dinamovist, acum antrenor în cadrul Academiei CS Dinamo, împlinește astăzi 60 de ani.

Mihali este dublu campion național cu Dinamo (1990, 1992) și a câștigat de două ori Cupa României (2000, 2001).

174 de meciuri a jucat Mihali pentru Dinamo în două perioade, 1991-1995 și 1998-2001. A marcat 16 goluri în tricoul alb-roșu.

31 de selecții la echipa națională a adunat Gheorghe Mihali. A participat cu prima reprezentativă a României la cea mai importantă performanță a tricolorilor, sferturile de finală la CM din 1994.

La mulți ani, Gheorghe Mihali! 🥳”, a postat pagina CS Dinamo Fotbal.



Lupescu și Mihali, titulari în România - Argentina 3-2 la CM 1994

