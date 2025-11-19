”Tricolorii” nu mai puteau atinge poziția a doua după rezultatul din penultima rundă, cu Bosnia (1-3). Miza ar fi fost un traseu mai ușor la barajul pentru Mondial, dar și șansa de a fi gazdă în primul meci de baraj.



Acum, România va merge la baraj prin intermediul Nations League, dar va avea parte de un traseu mult mai dificil, plus că va disputa ambele meciuri în deplasare.



Valeriu Iftime: ”Sunt șanse mici, dar avem”



Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a tras o concluzie după ce a urmărit naționala noastră în meciurile cu Bosnia și San Marino. Omul de afaceri crede că România păstrează, în continuare, șanse pentru a ajunge la turneul final.



„Abia ne-am trezit că suntem foarte slabi, asta cred. Trebuie să știm foarte bine cum atacăm acele meciuri complicate din acele baraje, dar ceea ce s-a văzut e că această competiție presupune și multă șansă. Dacă noi, cu Bosnia, nu aveam acel roșu, nu cred că era acest deznodământ, era cu totul altfel.



Ceva se întâmplă la noi, echipa asta a noastră, de ani de zile, nu se califică... înseamnă că e o boală strategică a fotbalului românesc. (n.r. - Mai avem șanse la Mondial?) Da, foarte mici, dar avem șanse”, a spus Valeriu Iftime, în dialog cu Sport.ro.



După ce preliminariile s-au încheiat, România și-a aflat adversarele pe care le poate întâlni în drumul spre turneul final găzduit de America, Mexic și Canada. În semifinala barajului vom întâlni o echipă din prima urnă valorică, din care fac parte o echipă din prima urnă din care fac parte Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.



Tragerea la sorți este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul UEFA din Nyon.



Tricolorii vor disputa semifinala barajului în deplasare. Semifinala barajului este programată pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care se vor califica, tricolorii să joace finala pe 31 martie.



Cum arată configurația urnelor pentru barajul de calificare la Cupa Mondială:

