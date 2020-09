Radoi, gata sa PLECE de la nationala: "Nu e echipa mea, nu e a lui Burleanu, e a Romaniei!" Discurs UNIC al selectionerului. De ce crede ca Mutu ar trebui sa-i ia locul

Mirel Radoi ar vrea sa lucreze la o echipa de club dupa ce contractul cu Federatia i se termina, in 2022.

Radoi nu tine de scaun. Spune ca va pleca mai repede, in cazul in care va simti ca nu poate face lucrurile sa mearga in echipa. Radoi a explicat si ideea lansata in direct la PRO X, in emisiunea "Ora exacta in sport". Selectionerul e de parre ca Mutu ar trebui sa-i continue munca la nationala mare.

"Am fost intrebat daca asta ar fi circuitul si am spus ca da. Sunt 4 generatii, chiar 5, care trebuie urmarite si integrate la echipa mare. Pot fi viitorul nationalei timp de 10 ani. Urmatorul antrenor cred ca trebuie sa fie de la tineret, el ii cunoaste si ar putea sa-i integreze mult mai bine. Nu stau sa ma ascund.... Nu vreau sa spun ca vom vedea sau stiu eu ce.

De exemplu, daca rezultatele sunt negative, daca sunt rezultate drastice, exista posibilitatea sa plec dupa 2-3 meciuri. Daca pierdem cu 2 sau 3 la 0, daca echipa nu poate sa faca pressing, daca nu alearga, inseamna ca nu pot sa fac mai mult. Nu e nationala lui Radoi, a lui Burleanu, e echipa nationala a romanilor. Daca nu aducem un progres, am ridicat mana, mi-am luat geanta si am plecat. Sunt primul care fac asta, nu trebuie sa mi-o spuna cineva", a comentat Radoi la Digisport.