“Un gust amar. Am făcut un joc bun, din păcate am retrogradat. În această seară am respectat tactic totul şi am reuşit să câştigăm.

Dacă ne vom prezenta cum ne-am prezentat în ultimele două meciuri avem şansă împotriva oricărui adversar. Trebuie să fie un duş rece, să ştim că de aici plecăm şi să construim de aici cărămidă cu cărămidă”, a spus Burcă.

Reprezentativa României a învins, luni seară, pe Stadionul Giuleşti, cu scorul de 4-1, selecţionata Bosniei, în ultima etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor.

Tricolorii încheie grupa pe ultimul loc, astfel că au retrogradat în Divizia C. Bosniacii, care au terminat pe prima poziţie, au promovat în Divizia A, scrie News.ro.

Au marcat Man ’38, Puşcaş ’73, ‘86 şi Raţiu ’79 pentru tricolori, respectiv Dzeko ’77 pentru bosniaci.

VIDEO - Deian Sorescu, după România - Bosnia 4-1

România - Bosnia 4-1. Retrogradăm în Liga C

Dennis Man a deblocat tabela în minutul 38, după pasa excelentă dată de Bancu. Pușcaș a majorat diferența în minutul 73, în urma assistului aceluiași jucător.

Dzeko a redus diferența în minutul 77, însă Rațiu a înscris golul trei al "tricolorilor" la două minute distanță, iar Pușcaș a închis tabela la 4-1 în minutul 86.

Chiar dacă a câștigat cu Bosnia și Herțegovina, naționala a retrogradat în Liga C din Nations League, după rezultatele slabe din iunie, când au fost bătuți de Muntenegru în două rânduri (0-3 / 0-2).