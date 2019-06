Iubita lui Cristi Manea a fost lovita cu piciorul in figura de o femeie si cu pumnul de un barbat! EXCLUSIV Filmul SOCANT al unei scene rusinoase

Iubita lui Cristi Manea, Andreea Alina, a fost lovita cu brutalitate la finalul partidei Romania - Franta de la EURO U21, scor 0-0.

Ceea ce trebuia sa fie bucuria vietii pentru Cristi Manea s-a transformat intr-un adevarat cosmar. Fotbalistul Romaniei si-a vazut iubita plina de sange la finalul partidei cu Franta care a adus calificarea nationalei de tineret in semifinale la EURO U21 pentru prima data in istorie!

Sport.ro a aflat firul evenimentelor rusinoase pentru Romania de la finalul partidei de la Cesena. Un martor a povestit cu lux de amanunte tot filmul incidentului, iar detaliile sunt socante!



IUBITA LUI CRISTI MANEA, CALCATA PE MANA DE O FEMEIE COCOTATA PE UN SUPORT

Totul a inceput la finalul partidei, cand Cristi Manea le-a facut semn apropiatilor sai din tribune sa coboare la nivelul terenului pentru a se bucura impreuna.

Suporterii romani entuziasti pentru rezultatul Romaniei au vazut ca Manea se apropie si s-au ingramadit si ei in apropierea jucatorului. In inghesuiala, o femeie urcata pe un suport aflat la nivelul primului rand a calcat-o cu talpa pe mana pe Andreea Alina, iubita lui Manea, cea care incerca sa ajunga langa iubitul ei pentru a se bucura impreuna.

"Andreea a atentionat-o pe femeie ca a calcat-o, iar aceasta a amenintat-o: si ce daca te-am calcat? Poate data viitoare iti dau un picior in cap!". Moment in care Andreea i-a replicat: Ai probleme? Ti-am zis sa ai grija ca ma calci", dupa care a impins-o de picior.



INJURATURI, AMENINTARI SI PARUIALA!

Femeia respectiva a inceput s-o injure pe pe iubita lui Manea, in timp ce jucatorul facea poze cu suporterii din stanga ei. Auzind ca prietena lui este injurata, Manea a atentionat-o pe femeia respectiva sa aiba grija cum vorbeste. Aceasta s-a intors catre Andreea si a inceput sa o traga de par, iar iubita lui Manea a impins-o ca sa o dezechilibreze.



LOVITA CU PICIORUL IN FIGURA, APOI CU PUMNUL!

Totul s-a petrecut rapid, in cateva secunde, timp in care Andreea a reusit sa se elibereze din stransoarea femeii. Aceasta nu a cedat si, socant, a lovit-o cu piciorul in figura pe Andreea Alina! Mai mult, aflat la 3 metri de faza, sotul femeii din tribuna a vazut tot si a venit hotarat sa-si faca dreptate cu pumnii!

Acesta a lovit-o cu pumnul in figura pe Andreea Alina, dar si pe fratele acesteia, care a incercat sa intervina! Momentul este filmat pe camera, iar imaginile sunt la carabinierii italieni. Ei au arestat doi barbati, insa unul dintre ei a fost eliberat deja, fiind confundat. Ancheta continua.

Cu doua copci s-a ales Andreea Alina in urma loviturilor primite in figura pe stadionul din Cesena. Imaginile cu tricoul acesteia plin de sange in timp ce medicii o conduceau catre ambulanta au facut inconjurul lumii, fiind preluate de presa internationala.



Mirel Radoi a cerut ca familiile jucatorilor sa stea intr-o zona speciala la meciul cu Germania de joi, de la Bologna.

"Sper ca cei care au lovit-o pe iubita lui Manea sa nu mai intre vreodata pe stadioane!", a spus Mirel Radoi la finalul partidei, vizibil afectat de incidentul prin care a trecut jucatorul sau. Cristi Manea a fost titular in toate cele trei partide de la EURO U21, cu Croatia, Anglia si Franta.

Romania si Germania se intalnesc joi, de la ora 19:00, live pe sport.ro, pentru un loc in finala EURO 2019!